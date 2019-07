Transferul lui Ianis Hagi, anuntat oficial: Cum l-au descris belgienii (Video)

Ziare.

"Ianis este un jucator extrem de tehnic, loveste mingea la fel de bine cu ambele picioare si are otehnica excelenta de lovire, dar si una de executare a loviturilor libere. Este creativ si dispus sa se arate la joc", a fost descrierea pe care Genk i-a facut-o.Suma de transfer variaza intre 8 si 10 milioane si nu a fost facuta publica de cele doua cluburi Ianis Hagi a fost rascumparat de Viitorul Constanta la inceputul anului 2018, de la Fiorentina , in schimbul sumei de 2 milioane de euro. Cei de la Fiorentina vor primi 30% din suma de transfer.De la revenirea in tara, Ianis a reusit 24 goluri si 14 pase decisive in toate competitiile ( Liga 1 , Europa League, Nationala U21, Cupa Romaniei ) si a fost desemnat doi ani la rand cel mai bun jucator din play-off-ul campionatului. IC.S.