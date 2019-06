Transferul lui Ianis Hagi la Ajax, o chestiune de timp? "Nu am niciun dubiu ca o sa va bucurati de talentul sau"

Ziare.

Un fost jucator al celor de la Viitorul Constanta, Mailson Lima, a vorbit cu presa batava despre Ianis Hagi si despre posibilitatea ca el sa treaca in aceasta vara la Ajax."Este un fotbalist complet, loveste excelent mingea cu ambele picioare! Nu am niciun dubiu ca daca Ianis Hagi va ajunge la Ajax o sa va bucurati de talentul sau", a subliniat fostul jucator de la Viitorul Constanta, intr-un interviu pentru publicatia World Pod, citat de SportNieuws din Olanda.Mailson Lima a evoluat un singur sezon la Viitorul, el fiind in prezent legitimat in Armenia la Ararat-Armenia. Intre perioada de la Viitorul si cea din Armenia, el a mai trecut si prin Olanda, la Fortuna Sittard si Dordrecht.Mijlocasul lui Hagi va fi cu siguranta vandut in aceasta vara de Viitorul, avand oferte de la echipe precum Sevilla, Girona, Ajax sau Galatasaray Mailson Lima Duarte Lopes evolueaza pentru nationala din Insulele Capului Verde.D.A.