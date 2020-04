Ultima oferta facuta de Lazio pentru Ianis Hagi

Ziare.

Belgienii sunt convinsi ca Rangers nu va exercita optiunea pe care o are de a-l cumpara pe internationalul roman in schimbul a 5 milioane de euro, astfel ca gruparea italiana e favorita sa-l transfere pe Ianis.Potrivit publicatiei Voetbal Nieuws , Lazio i-a oferit lui Genk o suma cuprinsa intre 6 si 7 milioane de euro pentru fotbalistul in varsta de 21 de ani.Aceasta suma ar putea, insa, creste la 10 milioane de euro, daca gruparea antrenata de Simone Inzaghi prinde un loc care asigura participarea in viitoare editie a Ligii Campionilor.Citeste si: Gazzetta dello Sport anunta o oferta de 10 milioane de euro pentru Ianis Hagi 2 e locul ocupat in prezent de Lazio in clasamentul din Serie A, la doar un punct distanta de prima clasata, Juventus.4 milioane de euro a platit Gent pentru Ianis Hagi in vara anului trecut, cand l-a adus de la Viitorul.4,5 milioane de euro e cota lui Ianis potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.Vezi si: Genk a marit suma ceruta in schimbul lui Ianis Hagi I.G.