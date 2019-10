Ultimele vesti despre starea medicala a lui Ianis Hagi: Poate evolua cu Liverpool

Ziare.

Si ultimele informatii vin chiar de la tatal sau, Gica Hagi , care a avut meci duminica in Liga 1 cu Viitorul , meci in deplasare cu Academica Clinceni, scor surprinzator la final, 0-0.Hagi a fost inlocuit sambata seara in minutul 60 la Genk, dupa ce a primit o puternica lovitura cu cotul, in urechea stanga."Ianis a iesit accidentat, dar poate evolua cu Liverpool. Am vorbit cu el, era acasa, a fost la refacere astazi, e acolo, e bine, speram, sa vedem ce va fi. Asteptam meciul, merg sa vad si eu meciul si vedem ce va fi", au fost vorbele lui Gica Hagi dupa meciul de la Calarasi, pentru DigiSport.Pentru Genk urmeaza un meci important cu Liverpool in grupele UEFA Champions League, meci la care este de asteptat ca Hagi sa fie din nou titular, daca va fi suta la suta ok din punct de vedere medical. meciuri consecutive are Ianis titular la Genk in Jupiler League. In Champions League, gruparea belgiana are un punct dupa primele doua partide.Campioana Belgiei l-a cumparat pe Hagi in aceasta vara de la Viitorul pentru 4 milioane de euro.Citeste si:D.A.