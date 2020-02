Un coleg de la Glasgow Rangers il avertizeaza pe nou-venitul Ianis Hagi: "Nu are dezvoltat caracterul. Sa stea la rand pentru loviturile libere"

Ziare.

La 21 de ani, Hagi a debutat sub comanda lui Stevan Gerrard, legenda lui Liverpool, antrenor acum la Rangers, locul 2 din Scotia.Un coleg al lui Ianis Hagi, croatul Borna Barisici a vorbit dupa meciul cu Aberdeen despre aducerea romanului de la Genk, dar si despre care trebuie sa fie mentalitatea unui jucator strain in campionatul din Scotia."Vreau sa il ajut sa se acomodeze pentru ca eu m-am chinuit. I-am zis deja, si toti colegii au facut la fel, ca daca are nevoie de ajutor doar sa ni-l ceara. Pot sa-i ofer oricand sfaturi, daca vrea sa vorbim despre fotbal sau orice altceva. Cea mai mare provocare pentru un jucator strain aici e mentalitatea. Cand esti tanar ca Ianis inca nu ti-ai dezvoltat caracterul. Sa stie ca, venind la Rangers, trebuie sa castigi fiecare meci! Si ca fotbalul scotian nu e deloc frumos, este mai agresiv si chiar e cazul sa se obisnuiasca rapid cu ideea asta", a fost explicatia lui Barisici, intr-un interviu pentru cotidianul britanic Daily Record.Croatul de 27 de ani il avertizeaza pe Ianis, stiind ca acestuia ii place sa execute loviturile libere, spunand ca aici el este specialistul la acest capitol si ca romanul trebuie sa stea la "coada": "Am auzit ca Ianis executa "directe", dar aici trebuie sa stea la rand! Nu l-am vazut jucand prea mult, doar putin contra Croatiei U21 la Euro, pentru ca jucau Katici si cativa prieteni de-ai mei. Eram prea tanar sa mi-l amintesc pe tatal sau, insa am auzit ca era fantastic", a mai adaugat importantul jucator croat al lui Rangers.Ianis Hagi a fost imprumutat la Rangers de catre Genk pentru restul acestui sezon, pana la vara, cand scotienii vor avea si o optiune de cumparare definitiva.La 4 puncte distanta de liderul Celtic este Rangers in clasament, dupa 29 de etape disputate in Premiership.Vezi si:D.A.