Un fost atacant de la Liverpool dezvaluie motivul pentru care Ianis Hagi a semnat cu Rangers

Conform spuselor lui Heskey, Ianis a facut aceasta alegere nu pentru bani, ci pentru ca a vrut sa lucreze cu legendarul Steven Gerrard."Daca vrem sa fim sinceri, trebuie sa recunoastem ca o multime de jucatori care au venit la Rangers nu au facut-o pentru bani, ci pentru ca Steven Gerrard era manager.Ma refer la Hagi, Defoe... Acesta este un motiv un plus pentru care sa fie pastrat. Au o relatie foarte buna cu Stevie", a spus Emile Heskey, conform ITV.Ianis Hagi s-a transferat la Rangers la inceputul acestui an, fiind imprumutat de la Genk.Fotbalistul roman a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive, insa campionatul din Scotia a fost intrerupt.Cei de la Rangers au o optiune de cumparare in valoare de 5 milioane de euro, dar momentan nu se stie daca va fi activata.C.S.