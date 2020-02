Un fost fotbalist britanic ii da o veste proasta lui Ianis Hagi

Ziare.

Fostul fundas care a jucat ani grei in Scotia spune ca Steven Gerrard se va baza pe Ianis doar in meciurile cu echipele mici, in timp ce la cele importante il va trimite pe banca de rezerve."Imi place de Ianis. Imi place cum primeste mingea, cum pivoteaza si cum gaseste spatiile. Este un tanar care incearca sa-si croiasca un drum si cred ca se va potrivi cu Rangers, mai ales in meciurile de acasa, cand jocul este aglomerat si adversarii se apara.E jucatorul de la care te astepti sa faca ceva. Totusi, in meciurile mari ma indoiesc ca Gerrard il va mai folosi si nu va alege un mijlocas mai masiv. Ianis este facut mai mult pentru meciurile cu echipele mici", a spus Craigan la BT Sport.Ianis Hagi a marcat un gol in cele patru meciuri disputate pana acum in tricoul lui Glasgow Rangers.Este imprumutat in Scotia pana in vara, iar Rangers are o optiune de cumparare in valoare de 5 milioane de euro.C.S.