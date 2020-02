"Un fost fotbalist britanic si-a pierdut rabdarea cu Ianis Hagi"

Ziare.

Fostul fotbalist Chris Sutton l-a criticat pe Ianis pentru evolutia din meciul cu Kilmarnock, spunand ca laudele la adresa sa nu au fost justificate."Atata vorbarie despre Ianis si nu a aratat nimic in acest meci cu Kilmarnock. La fel pot spune si despre Ryan Kent. A venit sub forma de imprumut, a jucat extraordinar la inceput, dar apoi?", a spus Chris Sutton dupa meciul cu Kilmarnock.Amintim ca Ianis Hagi a fost titular din nou pentru Glasgow Rangers in partida din campionatul Scotiei disputata in deplasarea de la Kilmarnock.In prima repriza, Ianis a creat o sansa buna de gol, dupa ce i-a pasat ideal din prima lui Aribo, dar sutul acestuia s-a dus pe langa poarta.Cateva minute mai tarziu, Ianis si-a incercat norocul din afara careului, dar a sutat slab, mult pe langa poarta.In partea secunda, jocul lui Ianis a fost destul de sters, avand un singur sut slab pe poarta.Steven Gerrard l-a scos de pe teren in minutul 83, in fluieraturile fanilor lui Kilmarnock, cand scorul era 1-1. Fara Ianis, Rangers a mai primit un gol si a pierdut meciul.C.S.