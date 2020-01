Un fost jucator de la Viitorul il ridica in slavi pe Ianis Hagi: O sa ajunga unul dintre cei mai buni fotbalisti romani

Ziare.

Fotbalistul macedonean Boban Nikolov, fost component al echipei Viitorul, are mare incredere in Ianis Hagi si in calitatile sale, el spunand ca baiatul legendarului Gica Hagi va ajunge unul dintre cei mai buni fotbalisti romani."Ianis este prietenul meu. O sa joace acum. A venit antrenor nou. De cate ori a intrat, si-a facut treaba, a dat goluri , pase de gol. Baiatul are si presiune, dar o duce bine. Am mare incredere in el si cred ca o sa ajunga unul dintre cei mai buni fotbalisti romani. O sa vedeti asta, pentru ca este 200 la suta concentrat pe fotbal. Nu il intereseaza altceva, doar fotbal, fotbal", a fost declaratia lui Nikolov, pentru televiziunea TelekomSport Mijlocasul din Macedonia a ajuns acum in Ungaria, la MOL Vidi si va fi coleg cu inca un strain care a mai evoluat la Viitorul in ultima perioada, Lyes Houri.Acelasi Nikolov s-a exprimat si despre sansele lui Razvan Marin de a confirma la Ajax: "Razvan a facut un pas foarte important in cariera lui. A jucat la Ajax, totusi este Ajax. Ai nevoie de timp ca sa te integrezi si cred ca este posibil sa ramana acolo si sa joace. Nimeni nu are locul garantat. Stim ce fotbal joaca Ajax si trebuie sa ii dai timp pentru acomodare. Am incredere ca o sa joace", a mai adaugat Nikolov.Acesta a ajuns la Viitorul in 2010 la 16 ani si a plecat in 2015: "In primele trei luni plangeam. Nu stiam limba. Eram singurul strain din echipa si poate de aceea am invatat atat de repede. Am invatat in trei luni, mergeam la scoala. Nu imi pare deloc rau ca am ales drumul asta, ca domnul Hagi m-a invatat sa joc fotbal. El are cel mai mare merit. M-a facut un om mai bun, m-a facut un om de caracter. Nu doar pe mine".40 de meciuri a strans Nikolov la Viitorul, mijlocasul avand 22 de selectii si la nationala Macedoniei.Ianis Hagi a venit la Genk vara trecuta, dupa un transfer de la Viitorul, 4 milioane de euro, dar nu a bifat decat 14 meciuri la belgieni, marcand de 3 ori si oferind si patru pase decisive.D.A.