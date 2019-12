Un fost jucator de legenda al lui Real Madrid, cuvinte de lauda pentru Ianis Hagi si fotbalul romanesc: "Are o calitate extraordinara, va ajunge un jucator de mare viitor"

Ziare.

Michel Salgado, fost mare jucator la Real Madrid a vorbit despre experienta amicalului caritabil de la Madrid, meci terminat 6-6, o partida in care antrenor la Restul Lumii a fost romanul Cosmin Olaroiu , iar pe teren a evoluat si Mirel Radoi "Cred ca toata lumea s-a distrat, au fost doua echipe cu multa calitate. Chiar daca au trecut anii, calitatea ramane. Au fost multe goluri . La selectionata Spaniei au fost multi ani in care am jucat impreuna, iar de partea cealalta o selectionata a lumii, cu o calitate impresionanta. S-a vazut acest lucru pe teren. Au fost niste goluri spectaculoase, pe care cu greu le vezi si acum, in fotbalul actual", a punctat Salgado pentru televiziunea TelekomSport, fostul fundas dreapta de la Real, castigator al UEFA Champions League in cariera.Intrebat despre fotbalul din Romania, Salgado a recunoscut ca are multi prieteni in tara noastra: "Am multi prieteni in fotbal, dar poate pentru ca am stat mai mult cu ei, este clar ca Roberto Carlos, Raul si Figo sunt oameni cu care am petrecut multi ani. Au fost multe lucruri, multe meciuri , multe momente bune si mai putin bune. Sunt oameni pe care ii voi aprecia mereu. Acea perioada petrecuta la Madrid, acea era, a fost minunata pentru noi si cu siguranta ca suntem mai apropiati.Din Romania bineinteles ca ii stiu pe Popescu, pe Gica Hagi, pe Mutu, cunosc multi jucatori . Am jucat impotriva lor, mai ales acea nationala cu Gica si cu Popescu a fost spectaculoasa, cu o calitate incredibila si jucatorii romani mereu sunt jucatori cu o calitate individuala foarte mare. Mereu ne vom aminti de acea nationala ca una dintre cele mai mari de la Mondiale".Salgado a tinut sa vorbeasca si despre Ianis Hagi, baiatul legendarului Gica Hagi, pe care l-a laudat foarte mult pentru calitatea sa in joc: "Pe fiul lui Gica l-am vazut jucand cu nationala sub 21 de ani si are o calitate extraordinara. Este diferit de tatal sau, pentru ca joaca cu ambele picioare. Cred ca a mostenit calitatea fotbalistica a tatalui sau si cred ca va ajunge un jucator de mare viitor in Romania", mai adauga fostul mare international spaniol.6-6 a fost scorul intre Spania si Restul Lumii, un meci amical caritabil jucat sambata pe Wanda Metropolitano din Madrid.Ianis Hagi evolueaza pentru Genk, Belgia, echipa care l-a cumparat pentru 4 milioane de euro in aceasta vara.D.A.