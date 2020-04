Un fost mare fotbalist italian se inclina in fata lui Ianis Hagi

Ziare.

Rolando Bianchi, fostul varf de la Manchester City , Lazio si Bologna, spune ca Ianis este un jucator care ar trebui urmarit atent de orice echipa de top."Hagi este cu siguranta un mare talent. Este rapid, foarte bun cu ambele picioare si are calitati tehnice excelente. Chiar daca are doar 21 de ani, este deja o prezenta constanta in echipa nationala de cativa ani buni. Experienta lui in Scotia a fost grozava pentru el.Nu are un fizic foarte bun, dar faptul ca a jucat intr-un campionat in care sunt multe dueluri corp la corp l-a ajutat sa gaseasca puterea sa lupte. Il va ajuta mult in Italia si Spania. In plus, faptul ca a fost antrenat de Gerrard l-a transformat intr-un jucator si mai bun", a afirmat Bianchi, potrivit TBR Football Ianis este imprumutat pana la finalul lunii iunie la Rangers, care are optiune de cumparare de 5 milioane de euro.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.C.S.