Un fost mare fotbalist roman explica de ce Ianis Hagi nu face fata in Belgia

Potrivit spuselor lui Sabau, Ianis nu are forta necesara pentru a face fata momentan in Belgia."Forta. Atat ii lipseste! E talentat, inteligent, insa fara masa musculara nu are cum sa razbata. Uitati-va cum arata jucatorii din cele mai bune campionate! Daca n-ai forta, mai poti reusi in fotbal numai cu o viteza fantastica, adica sa accelerezi si sa nu te prinda nimeni!", a spus Sabau pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.In acest sezon, Ianis a marcat 3 goluri in cele 14 meciuri disputate in tricoul lui Genk.Totusi, Ianis a fost doar de sase ori titular si a primit tot mai putine sanse in ultima perioada.Campioana Belgiei a platit 4 milioane de euro pentru a-l cumpara de la Viitorul Constanta in vara anului trecut.C.S.