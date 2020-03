Un fost mare jucator roman spune ca "Ianis Hagi n-are tot ce-i trebuie ca sa reuseasca"

Ziare.

Legenda Stelei a comentat si zvonul conform caruia Borussia Dormtund ar fi interesata de mijlocasul roman in varsta de 21 de ani."Ma uitam la Ianis Hagi, jucator de ambele picioare, talentat. Vara trecuta, ziceam ca in Belgia sau Olanda va reusi sa se impuna, insa la Genk a esuat. N-are tot ce-i trebuie ca sa reuseasca. Atunci cand a venit Hannes Wolf antrenor mi-am spus ca Ianis are noroc. Eu il stiu pe Wolf, a antrenat la scoala mea si ii plac jucatorii ca el. Dar n-a reusit nici cu neamtul pe banca. Bine macar ca acum joaca la Rangers", a spus Marcel Raducanu pentru Gazeta Sporturilor "Am citit ca ar fi interesata si Borussia Dortmund de Ianis Hagi. Dar pe aici, pe la Dortmund, nu stie nimeni nimic. Nu-mi dau seama cine are interesul sa arunce zvonurile astea pe piata, mai rau ii fac", a adaugat acesta.Marcel Raducanu (65 de ani) a jucat pentru Steaua, Borussia Dortmund si FC Zurich.De ani buni detine o scoala de fotbal la Dormtund, la care s-a pregatit si Mario Gotze, pe cand avea 10 ani.