Un fost star al Ligii 1 pentru Steaua si Rapid il critica pe Ianis Hagi: Sa spunem ca numele i-a dat mari avantaje

Marian Aliuta, ajuns acum la 42 de ani, fotbalist la formatii precum Sahtior, Steaua sau Rapid a vorbit despre evolutia lui Hagi la echipe ca Genk sau Rangers, dupa plecarea de la Viitorul tatalui sau.Fostul stelist e de parere ca Ianis a avut parte de mari avantaje in cariera pentru ca poarta numele de Hagi si mai crede Aliuta ca acesta are nevoie de continuitate pentru a putea ajunge la un varf de forma."Atunci cand il compari cu Gica este greu, duce numele asta mare in spate. Nu trebuie sa ne ascundem dupa deget si sa nu spunem ca numele i-a dat si avantaje, are calitati, dar totodata are si avantaj cu numele asta. Conteaza cand esti baiatul lui Hagi, esti vazut intr-un fel. Dar nu ii poti lua din merite, doar ca probabil avea alt parcurs daca nu avea numele asta. Asta e parerea mea.Nu il mai punea nimeni titular la Viitorul sau sa plece imediat la Fiorentina , a avut niste avantaje. A fost ajutat, dar a si confirmat, nu s-a facut de ras. Timpul le va rezolva pe toate, si jocurile. El e la inceput de drum acum. Cand va ajunge sa joace meci de meci, va creste in joc si va avea un randament mult mai bun", a vorbit fostul decar din Ghencea la emisiunea GSP Live a cotidianului Gazeta Sporturilor Acesta a mai spus ca acum este un moment prielnic ca lumea sa nu mai puna presiune pe tanarul jucator care a mai trecut si pe la Fiorentina in Serie A: "Sincer, toti il asociaza cu tatal sau, dar nu se poate ridica la nivelul lui. Nu s-a ridicat nimeni la nivelul lui Gica. N-am vazut nici la Messi, nici la Ronaldo sa loveasca mingea cu ambele picioare asa perfect, cum o loveste Ianis. Asta e marele lui avantaj. Desi nu are o viteza foarte mare, este mai lent, se plaseaza si stie sa pozitioneze foarte bine intre cele doua linii. Are simtul acesta. Este un jucator inteligent, stie jocul. Poate sa creasca, dar acum trebuie lasat sa creasca singur, sa nu se puna presiune pe el".Ianis Hagi este acum imprumutat de Genk in Scotia la Glasgow Rangers si poate fi cumparat de scotieni la vara pentru suma de 5 milioane de euro.Citeste si:D.A.