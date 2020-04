Un impresar anunta ca Manchester City si Mourinho s-au interesat de Ianis Hagi

Ziare.

Potrivit spuselor lui Giovani Becali, Jose Mourinho si directorul sportiv de la Manchester City, Txiki Begiristain, sunt printre cele mai importante nume care i-au cerut referinte despre Ianis."Am fost intrebat de Txiki Begiristain, de Mourinho, de multi antrenori si directori sportivi despre Ianis Hagi", a spus Giovani Becali la Telekom Sport.Totodata, Giovani a afirmat ca este increzator ca Ianis va fi cumparat de Rangers."Ianis este pe un drum bun, iar Rangers ii va face optiunea. La Rangers este singurul care poate face diferenta. Are acel ceva in plus, acele lovituri, driblinguri, pase decisive. Ianis e un jucator cu alte calitati. Nu stiu daca sunt ale tatalui, dar e un fotbalist modern", a mai spus Giovani Becali.In vara anului 2019, s-a spus ca inclusiv FC Barcelona l-ar fi dorit pe Ianis Hagi.In cele din urma, Ianis a ajuns in 2019 la Genk, dar din iarna s-a transferat in Scotia, la Rangers.La noua echipa, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.C.S.