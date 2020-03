Un reputat jurnalist britanic a enuntat care sunt cele 3 motive pentru care Ianis Hagi ar trebui cumparat pe loc de Glasgow Rangers

Ziare.

Jurnalistul englez Jonathan Radcliffe a facut un apel catre Steven Gerrard, antrenorul lui Ianis, fosta legenda a lui Liverpool, si a oferit mai multe argumente pentru acesta ca Rangers sa il cumpere la vara pe roman, trebuind atunci sa achite suma de 5 millioane de euro.Radcliffe a realizat un material pentru portalul FootballFanCast.com , in care a enumerat mai multe idei pentru Gerrard, despre jocul lui Hagi, despre calitatile sale, spunand ca Steven Gerrard, nu trebuie sa stea pe ganduri cand vine vorba de achizitionarea fotbalistului roman, Ianis Hagi.In prima parte a analizei sale, Radcliffe a vorbit despre golurile marcate de Ianis si despre creativitatea sa aratata deja pe teren: "Ianis Hagi a marcat deja trei goluri si a oferit doua pase de gol de cand a ajuns in Scotia. Comparat cu alti coechipieri, cifrele lui Hagi sunt extrem de interesante. In afara atacantului Alfredo Morelos, Ianis Hagi este singurul jucator care a marcat mai mult de un gol in Europa League pentru Rangers, si are o medie de 1.3 pase cheie pe meci, al treilea din echipa, dar peste Ryan Kent, jucatorul adus de Rangers de la Liverpool pentru 9 milioane de euro - el are o medie de doar 0.9 pe meci. In mod clar, Ianis este o piesa importanta la mijlocul terenului prin creativitatea sa - un lucru esential pentru a continua la Rangers".Mai departe, reputatul cronicar spunea despre Hagi ca acesta ar pute fi o achizitie ieftina pentru scotieni, avand in vedere ca suma de 5 milioane de euro nu este una atat de mare pentru un club ca Rangers: "Are deja 10 meciuri in nationala mare a Romaniei si a marcat de doua ori la Campionatul European U21. Este un jucator cu pedigree si nu doar pentru ca tatal sau este legendarul Gheorghe Hagi. Toate acestea fac din zvonul optiunii de cumparare de 5 milioane de euro o afacere absoluta. Pentru acest pret, Rangers nu isi permite sa-l piarda".In fine, englezii au incheiat cu laude despre faptul ca Hagi este versatil si ambidextru, lovind la fel de bine pe teren atat cu piciorul stang, cat si cu dreptul: "A jucat pe postul de mijlocas central ofensiv 57 de meciuri, a inscris 23 de goluri si a oferit 14 pase decisive. Chiar si asa, in scurta sa cariera, Ianis Hagi a mai evoluat pe diferite psoturi. Poate juca atat aripa dreapta, cat si stanga, al doilea atacant, dar si mijlocas central tipic, demonstrand ca este un jucator extrem de versatil.In plus, isi foloseste ambele picioare, ceea ce inseamna ca nu are un picior mai slab si unul mai puternic, de care sa depinda. Este inzestrat din punct de vedere tehnic si nu poate fi pus sub presiune din pricina piciorului cu care manevreaza balonul", incheia aceasta analiza Radcliffe.In prezent, campionatul Scotiei este suspendat din cauza pandemiei de coronavirus. La reluare, in chiar prima etapa va avea loc derbiul Celtic - Rangers. Cele doua sunt despartite de 10 puncte, avans pentru campioana in alb si verde.Citeste si:D.A.