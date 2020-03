Victorie la limita pentru Rangers, cu un Ianis Hagi sters pe teren, inlocuit de Steven Gerrard dupa o ora de joc (Video)

Ziare.

com

A fost 1-0 pentru trupa lui Gerrard si compania, antrenor care a inceput cu Ianis Hagi titular, dar l-a scos in minutul 63, dupa o evolutie destul de slaba calitativ.Singurul gol a fost reusit in minutul 77, la putin timp dupa iesirea lui Ianis, prin Kent, care a fructificat o pasa de la Kamberi. Rangers a ajuns la 67 de puncte si este 13 puncte in spatele liderei Celtic, cu un meci in minus de disputat insa. Albanezul Florian Kamberi este cel care i-a luat locul lui Hagi pe teren.Ross County e a noua clasata in Scotia, cu 29 de puncte.La foarte putin timp dupa debutul partidei, in minutul 4, Ianis Hagi a fost total nemultumit de prestatia unuia dintre arbitri asistenti. El a fost nemultumit de decizia acestuia de a arata un fault in atac si a replicat dur catre acesta: "Nici macar nu l-am atins, nu l-am atins!".Imagini VIDEO cu faza de mai sus le puteti urmari pe acest link A fost meciul cu numarul 11 pentru Ianis Hagi in tricoul lui Rangers, in toate competitiile. In acest rastimp el a oferit 3 goluri si doua pase de gol.Hagi este imprumutat de Racing Club Genk in Scotia pana la finele acestui sezon.