Sefa ICR, designer vestimentar din Videle, pleaca la ICR Bruxelles, dupa o mutare dubioasa, cu sprijinul PSD

O masura ilegala? "E ca si cum premierul e propus secretar de stat"

USR a votat impotriva si a cerut sa se lamureasca intai gravele probleme de la ICR

Cine este Liliana Turoiu

Turoiu ocupa aceasta functie din aprilie 2017, numirea ei provocand atunci un val de critici pentru ca nu avea competentele necesare conducerii Institutului Cultural Roman. Nascuta in Videle, ea este designer vestimentar. Si atunci, si acum, a fost sustinuta de PSD pentru functiile pe care le vizeaza.Actualmente, la conducerea ICR Bruxelles se afla Carmen Ducaru. Ea este sotia diplomatului Sorin Ducar, fost ambasador al Romaniei in SUA, la ONU si NATO, care de la inceputul anului este director al Centrului Satelitar al Uniunii Europene. Potrivit CV-ului personal , Carmen Ducaru a fost insotitoare de bord la Tarom, dupa care, plecand cu sotul la post in SUA, a infiintat o fundatie non profit pentru integrarea si familiarizarea diplomatilor aceditati la Washington si un grup al sotiilor ambasadorilor acreditati in Washington. In 2008 a devenit referent principal la ICR Bruxelles si din 2012 este director adjunct, postul de director fiind neocupat.Marti, senatorul USR Vlad Alexandrescu a spus, inaintea audierii lui Turoiu, ca este foarte probabil sa ne aflam in fata unui conflict de interese in acest caz."Doamna Turoiu este un om cu totul deosebit, reusind o premiera in tara noastra: este primul presedinte al Institutului Cultural Roman care este propus director la o reprezentanta a institutului, ICR Bruxelles. Cum ar veni, imaginati-va cum prim-ministrul Romaniei ar fi propus secretar de stat la un minister, urmand deci sa-si piarda postul din fruntea Guvernului.Mai ciudat decat atat, nu este clar cine a semnat propunerea doamnei Turoiu la Bruxelles. Conform legii, presedintele ICR este cel care trebuie sa semneze propunerea, iar presedintele este... ati ghicit, Liliana Turoiu. Asadar, ce face doamna presedinte este sa intre in concediu pe 19 iunie iar, in aceeasi zi, isi delega atributiile catre vicepresedintele Mirel Talos si e propusa pentru ICR Bruxelles.Presa isi face datoria si il intreaba pe vicepresedintele Talos cine a semnat propunerea doamnei Turoiu la Bruxelles. Nu se putea ca ridicolul sa se opreasca aici, caci vicepresedintele nu raspunde la intrebare. Comic sau ilegal? Vorbim de un conflict de interese aici? Cum de prima decizie a vicepresedintelui ICR este numirea superiorului sau intr-o functie inferioara?", scria pe Facebook Vlad Alexandrescu Amintim ca directorul ICR Bruxelles este, conform legii, coordonator general al proiectului Europalia si omolog al managerului general Europalia International.Cei de la USR au votat impotriva, propunand chiar amanarea audierii. Formatiunea are insa, in total, 3 membri in cele doua comisii.Senatorul USR Dan Lungu a explicat de ce considera ca Turoiu ar fi trebuit sa demisioneze si sa candideze apoi la o alta functie in cadrul institutiei, aratand si ca aceasta nu a dat niciodata socoteala pentru ce a facut in anii cat a condus ICR-ul, nici macar dupa ce un audit al Curtii de Conturi a scos la iveala probleme grave."Dna Turoiu pleaca de la presedintia ICR intr-un context foarte tulbure. In primul rand, nu si-a sustinut niciun raport de activitate in fata comisiei de cultura si a Parlamentului. Asa cum si-a rezolvat plecarea intr-un timp record, mobilizand o groaza de institutii in prag de vacanta, la fel ar fi putut rezolva sustinerea rapoartelor de activitate pe 2017 si 2018.Apoi, mai exista un raport dezastruos al Curtii de Conturi pe 2017, care e public, cu multe lucruri grave, iar noi nu stim cum a implementat masurile. De asemenea, mai exista doua petitii la Comisia de abuzuri a Senatului, una se refera la faptul ca nu raspunde deloc propunerilor de proiecte culturale, iar cealalta priveste cheltuielile exagerate cu deplasarile, anchetarea si timorarea angajatilor, precum si intocmirea neconforma a organigramei.Propunerea mea a fost sa amanam audierea pana dupa momentul in care dna Turoiu isi va sustine rapoartele de activitate in Parlament, ceea ce s-ar fi putut intampla saptamana viitoare, oricum va fi sesiune extraordinara. N-a mers. De fapt, cel mai simplu ar fi fost ca doamna Turoiu sa-ti dea demisia. Dupa care sa candideze unde vrea si unde poate", a scris pe Facebook Dan Lungu Liliana Turoiu se recomanda drept artist plastic si designer vestimentar, este cadru didactic al Universitatii de Arte din Bucuresti si membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania. Intre anii 2002 - 2008, a fost consilier al presedintelui Romexpo si initiator al unor proiecte precum "Galeria de Design", iar o perioada mai scurta, consilier al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism.La auderile din 2017 pentru numirea in fruntea ICR, aceasta a vorbit despre indicatorul "soft power" care "reflecta abilitatea unui stat de a atrage atentia prin valori intangibile, precum cultura, generand acceptare si beneficii"."Pun accent pe raspunsuri, vreau sa vin cu o viziune - ca sa spun asa - putin diferita (...) . ICR ar putea contribui real si major la internationalizarea artistilor romani", a mai spus Liliana Turoiu.Ea este de parere ca trebuie realizate parteneriatele de succes cu targuri si festivaluri, expozitii, bienale si trienale, dar si cu mass-media, iar Internetul trebuie valorificat. Turoiu a amintit, intr-o paranteza, de intalnirea pe care Pallady a avut-o cu Matisse, cand pictorul roman i-a daruit o ie ce a devenit subiectul tabloului "La blouse roumaine"."Mi-ar placea ca ICR sa faca pentru Romania ceea ce Pallady a facut pentru cultura romana", a spus atunci Liliana Turoiu.Nu stim ce credea ea ca a facut Pallady, dar cert este ca in ultimii 2 ani ICR a promovat aproape doar ia ca parte a culturii romane.