Situatia bizara de la ICR: Dupa ce si-a trimis sefa la Bruxelles, cu ajutorul PSD, adjunctul primeste conducerea institutiei

Turoiu vrea la Bruxelles

Ziare.

com

Comisiile pentru cultura si de politica externa din Senat au avizat favorabil, marti, proiectul de hotarare privind exercitarea, cu caracter temporar, a atributiilor presedintelui Institutului Cultural Roman de catre vicepresedintele institutiei, Mirel Talos, in urma demisiei din functie a Lilianei Turoiu, care a fost numita reprezentant al ICR la Bruxelles.Proiectul de hotarare avizat de cele doua comisii cuprinde un articol unic: "Senatul ia act de incetarea mandatului de presedinte al ICR al doamnei Liliana Magdalena Turoiu. Exercitarea, cu caracter temporar, a atributiilor de presedinte revine domnului vicepresedinte Mirel Talos, pana la numirea noului presedinte".Amintim ca la finalul lui iunie, plenul reunit al Comisiei pentru cultura si media si al Comisiei de politica externa din Senatul Romaniei a avizat pozitiv propunerea de numire a Lilianei Turoiu pentru functia de director al reprezentantei ICR din Bruxelles. Au fost atunci doar 2 voturi impotriva, cele ale USR.Turoiu ocupa aceasta functie din aprilie 2017, numirea ei provocand atunci un val de critici pentru ca nu avea competentele necesare conducerii Institutului Cultural Roman. Nascuta in Videle, ea este designer vestimentar. Si atunci, si acum, a fost sustinuta de PSD pentru functiile pe care le vizeaza.Situatia de acum o saptamana prin care Turoiu a ajuns la Bruxelles a fost una extrem de controversata. Ea a intrat in concediu, delegand atributiile vicelui Mirel Talos. Primul act al acestuia in calitate de presedinte interimar al ICR a fost sa o propuna pe sefa sa la conducerea ICR Bruxelles.Senatorul USR Vlad Alexandrescu a povestit atunci, pentru Ziare.com, ca in momentul in care Turoiu a fost intrebata de senatorul Lucian Romascanu de la PSD cum de trece de la un post mai mare la un post mai mic, ea a spus ca nu trebuie vazuta ca o retrogradare, ci ca o misiune.Turoiu a spus ca ea "va salva obrazul Romaniei la Europalia", fara a si da vreun detaliu despre cum are de gand sa faca asta.Amintim ca directorul ICR Bruxelles este, conform legii, coordonator general al proiectului Europalia si omolog al managerului general Europalia International.