Cum sa scapi tara de un oligarh si sa ramai cu altul Interviu video cu Maia Sandu

Maia Sandu, privit retrospectiv, a fost sau nu o decizie buna alianta cu socialistii lui Igor Dodon?

A plecat intr-adevar din Republica Moldova? Nu doar fizic.

Dar nu era clar din momentul aliantei cu Igor Dodon, stiind cine e Igor Dodon, ca se va ajunge aici?

Ce garantii ati cerut in momentul in care ati intrat in aceasta alianta, ce garantii ati primit? De la cine? Credeati ca aveati mai mult timp la dispozitie?

Alegeri la care veti candida?

Exista riscul, pana atunci, ca Dodon sa forteze revenirea la alegerea presedintelui de catre Parlament?

Daca nu veti candida dumneavoastra, alternativa pe acest segment pro-european care e?

Ati scapat tara de Plahotniuc. Totusi, ati stat la guvernare cateva luni, nu ati avut timp practic sa saditi niste radacini institutionale, care sa nu permita crearea unui nou Plahotniuc, a unui lider similar. Poate chiar Dodon sa aiba ambitia asta.

V-ati pripit?

Regretati ca ati mers atat de departe cu asumarea raspunderii? Poate sa fi trebuit sa mai asteptati, sa negociati.

Remarc cercul vicios. De ce e nevoie pentru ca aceste tehnici circulare, de inspiratie ruseasca, de compromitere si tot asa sa nu mai fie totusi posibile?

Cum?

In procesul acesta de scapare de Plahotniuc, a contat sprijinul tarilor europene.

Dar in conditiile iesirii de la guvernare, aceste finantari ar trebui sa ramana in continuare valabile?

Bun, dar aveti incredere in noul guvern ca va insista pe reforme, in special pe cea a Justitiei, cand de fapt asta fost pricina demiterii?

In cele cateva luni de guvernare, cum a fost relatia institutionala cu Romania?

Ati fost in contratimp.

La capitolul deceptii, au fost voci si la Bucuresti, critice cu presedintele Iohannis, ca nu a avut o atitudine mai pro-activa privind Chisinaul. De altfel, Romania a recunoscut in urma altor state guvernul pe care l-ati condus.

Zona gri este convenabila Moscovei.

Cei care va critica vad toata aceasta poveste ca pe un scenariu al Moscovei, in care fie ati cazut in capcana, fie l-ati girat.

E si o deziluzie in societate. Andrei Nastase a pierdut Primaria Chisinau, desi anul trecut, la acel scrutin invalidat, castigase. Cum se explica?

Ma intreb daca aceste rezultate de la Chitinau nu au fost totusi si un rezultat al deziluziei, in urma aliantei nenaturale cu socialistii.

S-a descurcat acum Dodon singur sau Plahotniuc prin interpusi si-a bagat nitel coada?

Ce vrea Moscova de la Chisinau? Ce i-ar conveni?

Va referiti la propaganda, la controlul mass-media.

Ieri au aparut aceste noi rezultate ale testarii PISA, care au produs ceva suparari si nu doar in Romania. Ati fost ministru al Educatiei.

Ma gandeam ca aderenta la fake news poate fi explicata si prin calitatea Educatiei.

Ce asteptari sunt de la Romania? Am vazut ca moldovenii au votat covarsitor cu Klaus Iohannis, se traduce asta in niste asteptari?

Maia Sandu, ce clisee, neintelegeri privindu-i pe moldoveni gasiti suparatoare la Bucuresti?

In toata aceasta reasezare, are vreun rol curentul unionist? Mai exista?

Ziare.

com

Fostul premier al Republicii Moldova a acordat un interviuin care a vorbit si despre conjunctura in care s-a lasat convinsa ca o alianta cu Dodon era, in vara, un rau mai mic decat mentinerea lui Plahotniuc la parghiile statului.Intre timp, insa, Andrei Nastase a pierdut alegerile la Chisinau, Guvernul Maia Sandu a fost demis, iar Moscova jubileaza cand vede ca Republica Moldova ramane intr-o zona gri, usor manipulabila.Categoric da, pentru ca prin aceasta majoritate temporara am reusit sa il alungam pe Plahotniuc din Republica Moldova, iar Plahotniuc este cel care a instaurat teroarea in Republica Moldova, a hartuit oameni de afaceri, a hartuit primari, ne-a adus in pragul disperarii si foarte multi oameni au ajuns la concluzia ca trebuie sa plece din Republica Moldova.Da, eu chiar cred ca el a plecat nu doar fizic, dar si prin influenta pe care a avut-o, probabil mai are anumite persoane in institutii, cu care mai tine legatura, dar influenta lui majora s-a terminat.Noi intotdeauna am stiut ca trebuie sa luptam cu Plahotniuc, dupa care sa eliberam tara si de Dodon care, din pacate, acum incearca sa preia controlul mai multor institutii, incearca sa controleze judecatori si procurori, incearca sa preia scheme de coruptie, mostenite de la Plahotniuc, pe care noi cel putin le-am stopat pe perioada mandatului meu, dar, evident, ca sa curatam toate institutiile e nevoie de mai mult si noi nu am ajuns acolo, sa construim.Era clar, dar nu exista alta optiune. Nu era alta optiune pentru a scapa tara de Plahotniuc si, la acel moment, Plahotniuc era cel mai toxic, el e cel care a anulat alegeri in Chisinau, atunci cand nu i-a placut rezultatul acestora, el este cel care a pus in inchisoare oameni de afaceri, doar pentru ca acestia nu au vrut sa ii cedeze afacerile, el este cel care a determinat 80% din primari sa intre in partidul lui, in pofida dorintei acestor oameni.El era raul cel mai mare si a trebuit sa facem aceasta balanta temporara, sa scapam tara de Plahotniuc si acum avem o noua sarcina, sa scapam tara de Dodon si sa construim o democratie autentica.Niciodata nu am stiut cat o sa dureze. Putea sa dureze o saptamana, eram constienta de acest lucru, sau putea sa dureze luni. M-am gandit ca scenariul cel mai optimist e ca Guvernul va tine pana in primavara, pentru ca perioada din iarna e mai dificila, credeam ca e posibil ca Guvernul sa fie demis la 1 ianuarie, din cauza crizei gazelor, pentru ca nu exista inca un acord intre Rusia si Ucraina in privinta tranzitului gazelor rusesti pe teritoriul Ucrainei si oricand poti sa invinuiesti Guvernul de aceste lucruri.S-a intamplat mai devreme, pentru ca noi am insistat pentru un procuror independent si asta a suparat si cred ca l-a speriat pe Dodon. Dincolo de asta, chiar in situatii mai dificile, noi am reusit sa elaboram un proiect de buget pentru anul 2020, care presupunea si cresteri salariale, si programe de asistenta pentru oameni cu venituri mici, si cresteri de investitii, si Dodon si-a imaginat ca toate astea ma vor transforma pe mine intr-un oponent mai puternic, in contextul alegerilor prezidentiale de anul viitor si a vrut sa puna capat acestui lucru.Nu am luat o decizie. Evident, trebuie sa candideze cel care are cele mai mari sanse, pe segmentul pro-european si evident ca discutam cu colegii si cu alte forte politice din Republica Moldova. Este foarte important sa facem un front comun si sa reusim sa il oprim pe Igor Dodon din acest proces pe care l-a initiat, de control total al statului.Am auzit asemenea zvonuri, dar nu cred ca e ceva serios, pentru ca oamenii si-au dorit mult schimbarea modalitatii de alegere a presedintelui si o asemenea noua schimbare ar fi extrem de nepopulara, inclusiv in randul alegatorilor socialistilor. Nu cred ca asta se va intampla.Asa cum am zis, mai discutam inca acest lucru, nu pot sa ma pronunt. E important acum sa facem front comun, sa aparam procesele democratice in Republica Moldova. Nu ne va fi usor, stim ce inseamna sa lupti din Opozitie, atunci cand accesul la media este foarte limitat sau cand institutiile media independente sunt putine, atunci cand resursele statului se folosesc in mod netransparent si incorect, pentru a favoriza anumiti candidati.Stim, pentru ca am trait intr-un regim foarte toxic. Suntem caliti, suntem intr-o situatie mai buna, oamenii nostri, activistii nostri, sustinatorii nostri se simt mai liberi decat au fost pana in iunie 2019 si vom construi, pornind de la experientele precedente si de la sperantele pe care le avem astazi.Este adevarat si eu intotdeauna spuneam ca este nevoie de o fereastra de oportunitate, atunci cand un oligarh a plecat si altul inca nu a venit, sa consolidam institutiile statului. Problema este ca nu poti sa construiesti si sa consolidezi institutii ale statului in cateva luni de zile si nu poti sa o faci peste tot.Noi am ales cateva institutii importante, prima este institutia Procuraturii si aici am insistat pana in panzele albe, mi-am asumat riscul demiterii Guvernului, pentru ca mi-am dorit un procuror independent, care ar fi inceput aceasta reforma.Nu cred ca ne-am pripit, pentru ca in Republica Moldova coruptia este foarte mare. Ceea ce s-a intamplat in ultimii ani este greu de inteles pentru oameni care nu cunosc realitatile noastre si asteptarile cetatenilor sunt in directia investigarii acestor furturi, incepand cu furtul miliardului, operatiunile de spalare de bani, tot felul de privatizari ilegale, prin care proprietatile statului au fost oferite pe bani de nimic. E nevoie de rezultate clare, asta asteptau cetatenii de la noi.Cetatenii nu inteleg neaparat ca Guvernul nu poate sa investigheze sau sa puna la inchisoare pe cei care se fac vinovati de o ilegalitate sau alta.Am incercat sa negociem pe alte probleme si rezultatul a fost prost, pentru ca intentia adevarata a lui Igor Dodon nu a fost niciodata sa reformeze Justitia sau sa ofere independenta acestei institutii de combatere a coruptiei, pentru ca el nu este liber. Stie ca a comis pacate, pentru care va raspunde si asta este impedimentul principal.Am incercat, si asta si-au dorit cetatenii, sa nu ii aruncam in alte alegeri, sa incercam sa construim ceva. Am ajuns la o linie rosie, care se numea procurorul general independent si acolo ne-am asumat angajamentul.E clar acum ca, chiar daca nu se intampla aceasta asumare, socialistii lui Dodon ne-ar fi demis pornind de la tot felul de acuzatii banale, asa cum am spus mai devreme: ca nu s-au inteles rusii cu ucrainenii si respectiv Republica Moldova primeste gaze naturale din alta parte, la alt pret.Daca ati vazut, ieri am aflat despre eliberarea din inchisoare a lui Filat si imediat acuzatiile au fost aruncate la adresa noastra. Imaginati-va daca eram in Guvern, cum era tratata aceasta decizie. Oricand se poate manipula o situatie sau alta, pentru a acuza Guvernul de lipsa de responsabilitate sau altceva.E nevoie sa eliberam tara de asemenea politicieni corupti, cum este Igor Dodon.Asa cum am eliberat tara de Plahotniuc, asa trebuie sa eliberam tara de Dodon. Nu puteam sa luptam cu doi deodata, era prea dificil si imposibil de ajuns la lumina. Am reusit sa scapam de unul si acum va trebui sa scapam tara de Igor Dodon. Este foarte clar.Noi suntem angajati in aceasta lupta pe deplin, vom avea alegeri prezidentiale, care ne ofera posibilitatea asta, s-ar putea ajunge la alegeri parlamentare anticipate si ne pregatim pentru aceste posibilitati.Foarte mult si nu doar atunci. In aceste cinci luni am avut parte de sprijinul enorm din partea partenerilor de dezvoltare, si din partea Romaniei, a UE, a Statelor Unite. Am reusit sa aducem in cateva luni 100 de milioane de euro, am reusit sa restabilim finantarea externa, practic in cateva saptamani, dupa ani buni in care Republica Moldova nu a mai primit niciun ban de la Uniunea Europeana, din cauza guvernarii proaste.Acum avem si mai mult sprijin la Bruxelles si in alte capitale, cei de acolo au inteles ca noi nu doar vorbim frumos, dar atunci cand avem ocazia, cand suntem la putere, chiar facem reforme autentice, dure, reale. Atunci cand vorbim de lupta impotriva coruptiei, noi am luat masuri concrete, asa, cu putinul sprijin pe care l-am avut in Parlament.Eu cred ca partenerii nostri de dezvoltare trebuie sa insiste pe reforme autentice, sa insiste ca noul guvern, daca isi doreste finantare, sa mearga mai departe cu reforma Justitiei, cu toate celelalte reforme, pentru ca e nevoie de ordine in toate domeniile.Eu, care cunosc situatia din administratia publica centrala, am fost socata sa descopar o situatie si mai proasta decat in trecut in materie de capacitati slabe, procese si proceduri care nu se respecta.E mult de munca si finantatorii trebuie sa insiste pe reforme autentice.Nici pe departe nu cred ca acest guvern are mandat politic ca sa faca ordine in Justitie. Dimpotriva, si ceea ce am vazut pana la caderea Guvernului, piedicile pe care ni le-au pus Partidul Socialistilor si in special Igor Dodon, dar si lucrurile care se intampla astazi, cand anumiti judecatori corupti sunt eliberati in instanta dupa ce procurorul cere anchetarea si pedepsirea acestora, e foarte clar ca aceste lucruri se fac cu sprijin politic.Deci nu, nu am incredere ca acest guvern va promova reformele in Justitie, dar finantatorii trebuie sa foloseasca parghiile pe care le au, pentru a pune presiune.A fost un sprijin pe care l-am simtit de la toate partidele politice din Romania si le multumesc pentru asta. Din prima zi, am simtit acest sprijin, sunt mai multe initiative pe care le-am inceput, e adevarat ca nu am reusit sa avansam prea mult si pentru ca noi am fost foarte ocupati cu multe probleme urgente, dar si pentru ca in Romania a fost o situatie politica mai speciala.De exemplu, pe creditul romanesc despre care am discutat in vara, nu am reusit sa ne miscam mai repede, pentru ca a aparut situatia cu demiterea Guvernului. Am asteptat urmatorul guvern si cand a venit guvernul domnului Ludovic Orban, deja noi la Chisinau eram in alta situatie.Exact, dar noi oricum am discutat mai multe initiative, am revizuit lista proiectelor in cadrul acelui program de 100 de milioane de euro si sunt initiative bune. Unele sper sa continue. De exemplu, gazoductul Iasi-Chisinau ne dorim mult sa fie finalizat pana la mijlocul anului viitor. Am discutat despre podul de la Ungheni si speram sa se lucreze in continuare pe acest proiect.Marti, la intalnirea cu prim-ministrul Orban am solicitat asistenta pentru administratia publica locala, aceasta fiind un pilon important al democratiei si in Republica Moldova, din pacate, guvernele iresponsabile arunca banii in functie de culoarea politica a primarului si atunci primarii din Opozitie se confrunta cu probleme.Am solicitat sprijin pentru comunitati. Bineinteles, ne-ar ajuta daca prezenta mediatica, a mass-media din Romania ar fi mai puternica in Republica Moldova, ca sa contrabalanseze fake news-urile si propaganda, care in mare parte vin de la Moscova.Stiu ca a fost o situatie mai complicata atunci si a existat foarte multa confuzie in raport cu ce se intampla la Chisinau, dar din momentul in care lucrurile s-au clarificat, am avut tot sprijinul si am avut o intalnire foarte buna, in cadrul vizitei mele oficiale, cu domnul presedinte si dansul ne-a asigurat de tot sprijinul domniei sale.Eu chiar cred ca noi putem sa contam pe acest sprijin si ieri am avut o intalnire in Parlamentul roman cu reprezentanti ai diferitelor partide politice si e clar pentru toti ca noi suntem forta pro-europeana care poate sa faca schimbarea la Chisinau. Si noua ne este clar ca ei isi doresc, indiferent de familia politica din care fac parte, sa ne ajute, iar Republica Moldova sa scape de aceasta zona gri in care se afla, intre Uniunea Europeana si Rusia, sa sa faca pasi concreti.Zona gri este convenabila Moscovei in primul rand si tuturor coruptilor de la Chisinau, pentru ca intr-o zona gri poti sa furi 12 procente din PIB, asa cum s-a intamplat in cazul furtului miliardului, poti sa speli zeci de miliarde de dolari, asa cum s-a intamplat in cadrul armamentului rusesc, poti sa faci tot felul de chestii ilegale si sa nu raspunzi pentru asta.Nu stiu daca pot sa spun asta, dar o sa o spun. Cei care ne critica probabil nu inteleg cat de dur a fost regimul lui Plahotniuc si nu cred ca cineva poate sa ne ceara sa ne riscam sau sa induram aceasta teroare. Atunci cand ni se anuleaza rezultatul alegerilor, atunci cand majoritatea primarilor au dosare penale, doar pentru a fi determinati sa treaca in partidul lui Plahotniuc, cand oameni de afaceri ajung sa stea in inchisoare un an de zile, doar pentru ca refuza sa cedeze afacerea, probabil ca aceia care vin cu asemenea acuzatii nu isi imagineaza cat de grav a fost regimul prin care noi am trecut.Am stiut ca vor exista astfel de acuzatii, am stiut ca riscurile vor fi foarte mari, nici nu eram siguri, atunci cand ne-am asumat aceasta majoritate, daca vom reusi sa scapam tara de Plahotniuc, eram constienti ca vom ajunge in situatia in care Dodon va vrea sa foloseasca situatia in beneficiul lui si al Rusiei.Dar acum lucrurile sunt clare si din perspectiva geopolitica si sunt mai simple pentru noi, pentru ca, repet, trebuie sa luptam doar cu Dodon, nu si cu Plahotniuc si cu Dodon.In primul rand, vreau sa va zic ca noi, cei din blocul ACUM, am avut un rezultat foarte bun pe tara, o diferenta mica in raport cu Partidul Socialistilor, chiar daca toate resursele pe care le-a cheltuit acest partid sunt mult mai mari decat resursele modeste cu care ne-am descurcat noi.La Chisinau, din pacate, s-a intamplat ce s-a intamplat, ne-am facut si noi o analiza si ne-am invatat lectia, data viitoare va trebui sa lucram mai mult cu anumite segmente, anumite categorii, care probabil de data asta nu au mers la vot. Asta nu trebuie sa ne descurajeze si, repet, rezultatele alegerilor locale sunt o dovada ca avem sprijin.In aceste cinci luni de zile, chiar daca nu toti cetatenii au simtit efectele unei guvernari mai bune, am transmis niste mesaje altfel.Eu sunt optimista ca vom reusi sa revenim la guvernare mai devreme decat mai tarziu si vom continua procesele de transformare, inclusiv in Justitie si in consolidarea institutiilor statului.Pentru o anumita categorie de oameni, aceasta alianta a fost suparatoare, dar daca veti consulta sondajele, veti vedea ca, in mare parte, alegatorii nostri sunt de acord ca nu exista alta optiune.Nu a fost o optiune buna, dar nu a fost alta mai buna. Alternativa era mult mai proasta. Acum, cand mergem prin tara, sunt oameni care ne multumesc, pentru ca astazi se simt mult mai liberi decat erau pe vremea lui Plahotniuc.Nu cred ca Plahotniuc si-a bagat coada, pentru ca el nu mai controleaza partidul. Noi intr-un fel am eliberat propriul lui partid de controlul lui exagerat, dar este adevarat ca Dodon a demis guvernul meu si a numit un guvern de care sa se slujeasca, cu ajutorul Partidului Democrat.Aici este marele semn de intrebare, cei care pana acum au zis ca sunt pro-europeni si se bateau cu pumnul in piept ca sunt singurii care pot sa opreasca tancurile rusesti acum au votat un guvern pro-rus, care are doar menirea de a-l ajuta pe Dodon sa castige urmatorul mandat.Eu nu cred ca influentele sunt ale lui Plahotniuc, ci ale celor care au ramas in partid si carora le este frica de Justitie. Asta e principala explicatie. Din pacate, in Parlamentul Republicii Moldova sunt multi deputati care au mare frica de Justitie.Moscova probabil vrea sa tina Republica Moldova in aceasta zona gri, sa aiba certitudinea ca noi nu facem pasi concreti inspre Uniunea Europeana. Intr-o zona gri in care in continuare vin bani din Occident, pentru ca Moscova nu vrea sa achite nota de plata pentru Republica Moldova, ii convine situatia in care vin resurse din Occident, dar, in acelasi timp, Rusia are suficiente parghii ca sa influenteze anumite procese in Republica Moldova.Nu este doar cazul Republicii Moldova, dar Republica Moldova in special si noi suntem, din pacate, cei mai mari consumatori de propaganda ruseasca, comparat chiar si cu tarile din regiune. Asta se intampla pentru ca avem prea putine televiziuni si presa obiective si atunci o mare parte din cetateni continua sa asculte informatiile care vin de la Kremlin.In perioada cat am fost ministru al Educatiei, am inregistrat cel mai mare salt la rezultatele PISA, din grupul tarilor cu acelasi venit per capita. Masurile chiar s-au vazut in rezultate. Acum, in Republica Moldova nu s-a inregistrat un salt spectaculos la aceasta testare, dar este intr-un grup de tari OK.Evident si aici e mult de lucru. Educatia este o solutie, dar una pe termen lung. Intre timp, avem oameni care astazi voteaza, astazi se lasa dezinformati si nu putem sa ne suparam pe ei, daca nu le oferim alternativa.In Republica Moldova, in mediul rural, in special mai departe de Chisinau, oamenii au acces doar la televiziunile lui Plahotniuc, televiziunile finantate de Dodon si televiziunile rusesti. E propaganda la toate, informatie obiectiva nu poti sa primesti de acolo.In primul rand, acesti oameni sunt cei care au nu doar pasaport roman, ci si suflet roman. Acesti oameni sunt informati, stiu cum sa faca o alegere. In Republica Moldova exista diferite categorii de alegatori, din pacate, mai sunt oameni care cred ca democratia este de vina pentru coruptie, saracie si migratie, pentru ca asta li se spune lor la televizor si unii cred ca este nevoie ca cineva cu mana de fier, ca Putin, sa vina sa faca ordine.Noi luptam cu aceste dezinformari, singura modalitate este sa ajungem la acesti cetateni, sa comunicam cu ei. E importanta sprijinirea mass media libere, e destul de dificil pentru ziaristii onesti din Republica Moldova sa supravietuiasca, dar ei au fost rezistenti, noi le datoram lor, in mare parte, aceasta revenire pe termen scurt la democratie si speram sa reziste si in continuare.Ca noi toti suntem pro-rusi acolo. Nu este adevarat, noi luptam foarte greu, ne este foarte greu. Nu intotdeauna se intelege structura alegatorului din Republica Moldova, de exemplu, alegatorii pro-europeni, alegatorii pro-romani, alegatorii care cred in democratie pleaca, pentru ca ei vor sa traiasca intr-o tara libera, vor sa fie remunerati pentru munca cinstita, sa nu fie furati si in timp se schimba structura alegatorului, in defavoarea noastra.Uneori, suntem vazuti toti ca pro-rusi sau ca oameni care nu lupta suficient de mult pentru democratie. La noi e mai greu sa lupti pentru democratie decat in Romania, tara membra a Uniunii Europene, a NATO. Sunt suficienti oameni acolo care cred in valorile romanesti si europene si incearca sa schimbe lucrurile.Dar nu ne este usor, pentru ca avem o situatie concreta, care face aceasta lupta dificila. Noi nu cedam, credem ca putem sa aducem Republica Moldova in familia tarilor europene si am vrea ca aceste lucruri sa se inteleaga. De asemenea, am vrea sa se inteleaga ca nu poti miza pe un guvern corupt la Chisinau, in lupta cu Kremlinul.Nu exista forta unionista consolidata, au existat mai multe incercari si din pacate au esuat. Acum stiu ca exista o tentativa, speram sa reuseasca, pentru ca noi am vrea in urmatorul Parlament sa putem coopera, sa facem majoritate fireasca cu un partid unionist, cu partide care impartasesc valorile europene si nu majoritate nefireasca, asa cum s-a intamplat in acesta vara.Noi incercam sa ajungem si la unionisti, dar sunt unionisti care vor un mesaj mai explicit pentru unire si sunt oameni pe care noi vrem sa ii avem sustinatori. Sunt si anumiti alegatori pe care ii sperie ideea unirii, dar care sustin ideea integrarii europene.Un partid strict unionist in Republica Moldova are un anumit numar de alegatori, noi incercam sa cuprindem un numar mai mare de oameni si sa ne axam pe obiectivele care sunt astazi impartasite de mai multi cetateni, ca sa salvam tara.Altfel, vom ramane in aceasta zona gri, care convine coruptilor si vor pleca toti cei care impartasesc valorile europene, si care vor unire, si care cred in democratie. Noi incercam sa salvam tara si de asta speram sa se consolideze o forta unionista, o forta care sa fie propusa de unionisti care nu folosesc idealul unirii pentru a face niste bani. Atunci ne va fi si noua mai usor.