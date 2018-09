Dodon: Cetatenii care doresc unirea cu Romania trebuie declarati persona non grata in R. Moldova

Ziare.

com

El a vorbit, la postul de televiziune N4, si despre Traian Basescu, sustinand ca acesta a obtinut cetatenia moldoveneasca prin incalcarea legii si nu va avea castig de cauza in instanta, unde se judeca acum dosarul privind acordarea cetateniei Republicii Moldova fostului presedinte Traian Basescu.Presedintele moldovean Igor Dodon a spus ca cetatenii straini care pledeaza pentru unirea Republicii Moldova cu oricare alt stat sa fie declarati persona non grata si a dat de inteles ca la acest lucru se va ajunge, odata ce socialistii vor prelua guvernarea la Chisinau."Eu consider ca cei care doresc lichidarea Republicii Moldova, indiferent ca e unirea cu Romania, sau cu Rusia, sau cu Ucraina, ei trebuie sa fie declarati persona non grata in Republica Moldova", a subliniat Dodon la N4, citat de deschide.md.In acelasi interviu pentru postul de televiziune, Igor Dodon a declarat ca Traian Basescu, care este si presedinte de onoare al Partidului Unitatii Nationale, a devenit cetatean moldovean prin incalcarea legii. Mai mult, Dodon isi argumeneteaza declaratia cu minciuni ca ar fi existat o decizie a unei comisii din care fac parte toate institutiile statului."Eu stiu ca domnul Basescu a pierdut la Curtea de Apel. Nimic nu s-a schimbat. Cetatenia Domnului Basescu a fost acordata prin incalcarea legislatiei, fapt confirmat nu de mine. Este comisie in care sunt reprezentantii tuturor institutiilor care mi-au pus raportul pe masa. Sunt incalcari, poftim.... Dosarul este in instanta. Si chiar daca va incerca ca sa mearga pe formula cetateniei prin investitii, n-o sa mearga pentru ca este incalcarea anterioara a legislatiei", a declarat Dodon.Fostul presedinte Traian Basescu a devenit cetatean al Republicii Moldova in noiembrie 2016, dupa ce a depus juramantul la Ambasada Republicii Moldova de la Bucuresti. Traian Basescu a primit cetatenia moldoveneasca prin decretul presedintelui Nicolae Timofti, semnat la inceputul lunii iunie a anului 2016.