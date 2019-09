Dodon i-a dat raportul lui Putin, la Moscova, despre vizita facuta la Bruxelles

Ziare.

com

"I-am comunicat presedintelui Federatiei Ruse despre activizarea contactelor cu oficiali de rang inalt din partea celor mai importanti parteneri externi ai tarii noastre, despre rezultatele recentei intrevederi de la Bruxelles cu conducerea UE si NATO, precum si despre discursul pe care il voi rosti la cea de-a 74-a Adunare Generala a ONU", a scris Igor Dodon dupa intalnirea cu Putin, intr-o postare pe pagina de Facebook.La intrevedere a participat si vicepremierul rus Dimitri Kozak.In aceeasi postare, presedintele Republicii Moldova mai scrie ca a discutat cu liderul de la Kremlin despre solutionarea problemei transnistrene si identificarea unui model politic eficient, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova in granitele recunoscute la nivel international.Dodon mai afirma ca a examinat cu Putin si mai multe chestiuni legate de politica interna si externa a Republicii Moldova, si i-a adresat multumiri pentru implicarea Rusiei in evenimentele politice din iunie de la Chisinau."Am subliniat caracterul istoric al evenimentelor ce s-au produs in tara noastra la inceputul lunii iunie si am adresat multumiri partii ruse pentru sustinerea acordata in procesul de transfer pasnic al puterii. In context, am mentionat faptul ca consensul fortelor politice externe in raport cu Moldova ne ofera sanse mari pentru dezvoltarea tarii, precum si pentru realizarea in deplina masura a strategiei politicii externe echilibrate, in baza mentinerii si consolidarii statutului constitutional de neutralitate permanenta", scrie Dodon in aceeasi postare.