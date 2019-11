Dodon ia in calcul posibilitatea ca actuala coalitie de guvernare sa se destrame

Lupta electorala pentru primarii

Dodon a declarat ca o decizie privind ruperea coalitiei de guvernare va fi adoptata saptamana viitoare, in contextul in care democratii din Republica Moldova au depus o motiune de cenzura impotriva cabinetului Maiei Sandu."Eu imi doresc ca aceasta majoritate parlamentara sa isi continue activitatea. Noi am sustinut acest guvern si trebuie sa spunem sincer ca din partea noastra, din partea echipei mele, in Parlament, in institutia prezidentiala, noi am sustinut acest guvern.Lucrurile se pot schimba. Evident ca se pot schimba saptamana viitoare, pentru ca s-au trecut niste limite in aceasta campanie electorala din partea unor parteneri", a afirmat Dodon.Actuala coalitie guvernamentala este formata din Blocul ACUM, al carui lider este Maia Sandu, si Partidul Socialist din Republica Moldova, al presedintelui Igor Dodon.Declaratiile sunt facute in contextul in care duminica, in Republica Moldova, sunt alegeri generale, in cadrul carora urmeaza sa fie alesi 384 de primari.Principala miza o constituie alegerea primarului municipiului Chisinau, unde lupta se da intre reprezentantul socialistilor Ion Ceban si Andrei Nastase, unul dintre liderii Blocului ACUM (PAS plus PPDA, proeuropean), informeaza mass-media moldovene.