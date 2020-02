Dodon vrea sa modifice Constitutia pentru a bloca unirea R. Moldova cu Romania

Ziare.

Intr-un interviu acordat postului de televiziune Primul in Moldova (fostul Accent Tv), afiliat Partidului Socialistilor, Igor Dodon a declarat marti seara ca articolul 142 din Constitutia Republicii Moldova trebuie eliminat, motiv pentru care va propune Parlamentului, dupa alegerile prezidentiale - pe care spera ca le va castiga, fiind cotat cu prima sansa in sondaje - modificarea acestei prevederi."In privinta celor care pledeaza pentru lichidarea Republicii Moldova, trebuie luate masuri adecvate. Dar pentru ca acestia sa nu se adreseze instantelor internationale, asa cum s-a mai intamplat, e nevoie sa modificam unele prevederi ale Constitutiei.In Legea Suprema este scris ca cei care pledeaza pentru distrugerea statalitatii, suveranitatii sunt in afara legii. Totusi, intr-un alt articol se spune ca prin intermediul unui referendum se poate lua decizia cu privire la unirea cu alte state", a declarat Dodon, potrivit portalului Deschide.md.In Constitutia niciunei tari nu este prevazuta o norma care ar permite "distrugerea statului", adauga Dodon."In Constitutia noastra, din pacate, acest mecanism a ramas. Cred ca, dupa alegerile prezidentiale, vom avea o abordare foarte serioasa pentru unele schimbari in Constitutie", a conchis Igor Dodon.Mai mult, presedintele Republicii Moldova spune ca cei care promoveaza ideea "lichidarii statului" ar trebui sa fie pedepsiti, lucru imposibil la ora actuala, tocmai din cauza articolului mentionat, care le permite adeptilor unionismului sa-si promoveze mesajul.Intentia lui Dodon nu este insa o noutate, acesta militand dintotdeauna pentru interzicerea mesajelor unioniste. In anul 2018, in contextul organizarii Marii Adunari Centenare din centrul Chisinaului, Dodon declara ca, "daca socialistii vor veni la guvernare, unionismul va fi interzis prin lege".Miscarea politica Unirea din Republica Moldova (MPU) a reactionat imediat la declaratiile lui Igor Dodon, avertizandu-l cu sesizarea organismelor internationale cu privire la tentativele sale de negare a pluralismului politic, pluralismului de opinie, a libertatii de exprimare si a practicii judiciare in legatura cu constitutionalitatea unionismului existenta in Republica Moldova inclusiv pe baza precedentelor CEDO, noteaza Ziarul National din Chisinau."Pentru a-si putea realiza 'planurile geniale', Dodon trebuie sa modifice nu numai Constitutia, dar si Declaratia de Independenta si Actul Final de la Helsinki, precum si alte documente internationale, lucru evident imposibil si chiar fantasmagoric", sustine formatiunea intr-un comunicat, in care subliniaza ca "in lipsa unor solutii reale la problemele Republicii Moldova si in disperare de cauza, Igor Dodon incearca sa-l copieze pe stapanul sau, (presedintele Vladimir) Putin, care vrea sa modifice Constitutia Rusiei, astfel incat tratatele internationale si hotararile CEDO sa nu mai aiba valoare in Rusia", conform publicatiei mentionate.