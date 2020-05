Igor Dodon capitalizeaza electoral si geopolitic ajutoarele externe anti-COVID-19

Gesturi de la "fratii romani" - daca se poate, invizibile

"Podul de flori a fost simbolul legaturilor puternice de fraternitate. Astazi, la 30 de ani de la 'podul de flori', Guvernul Romaniei face un gest umanitar, de solidaritate pentru cetatenii Republicii Moldova. Am decis sa alocam 16,5 milioane RON (3,5 milioane de euro) pentru a putea oferi acest ajutor important cu echipamente si medicamente", a mentionat premierul roman Ludovic Orban.Totusi, convoiul (20 de camioane) cu ajutor umanitar a pornit miercuri din Piata Victoriei din Bucuresti, urmand sa ajunga la destinatie joi, 7 mai.Presa de la Chisinau scrie ca autoritatile moldovene nu au permis ca ajutorul umanitar sa fie prezentat in Piata Marii Adunari Nationale (locul marilor victorii ale romanismului de la inceputul anilor '90), desi ar fi existat o solicitare in acest sens din partea autoritatilor romane.Deputatul Vasile Nastase a confirmat aceasta informatie. Potrivit lui, guvernarea pro-rusa ar vrea ca gestul Romaniei sa fie cat mai putin vizibil, din aceasta cauza "camioanele vor fi inghesuite undeva pe strada Bucuresti, pe langa spitalul Toma Ciorba": "Stiu ca nu face parte din limbajul parlamentar, dar acesti nemernici nu accepta ca echipamentele romanesti sa fie distribuite de donator"."Cu siguranta convoiul fratesc va fi atacat puternic de propaganda ruso-dodonista, care va incerca sa banalizeze ajutorul fratilor romani", a anticipat Valeriu Munteanu, unul dintre liderii politici unionisti de la Chisinau.Despre faptul ca transportul romanesc cu echipamente medicale de protectie anti-COVID-19 va ajunge mai tarziu decat era planificat in Republica Moldova, a anuntat premierul moldovean, Ion Chicu, informatia fiind confirmata si de Ambasada Romaniei din Chisinau."Vom fi bucurosi sa vedem fratii romani la Chisinau, imediat ce finalizeaza toate procedurile de pregatire interne", a scris Chicu pe Facebook.Potrivit prim-ministrului Romaniei, Ludovic Orban, camioanele vor trece Prutul joi dimineata si vor fi insotite de ministrul de Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, de secretarul de stat de la Departamentul pentru relatia cu Republica Moldova, Ana Gutu."E un gest firesc pe care il facem si sper sa nu incerce unii sa-l exploateze politic. E un gest facut pentru fratii nostri de peste Prut, pentru sistemul medical", a spus Orban la evenimentul din Piata Victoriei. El a precizat ca medicamentele trimise de Romania pot asigura tratamentul unui numar dublu de bolnavi fata de numarul celor infectati momentan in Republica Moldova.Romania a trimis convoiul cu ajutor umanitar la o saptamana dupa ce la Chisinau a sosit o echipa de 42 de medici si asistenti medicali romani, care vor ajuta medicii moldoveni in lupta contra COVID-19.Tot atunci, la Chisinau au ajuns si 3.000 de combinezoane de protectie, 6.000 de masti de protectie, 6.000 masti chirurgicale, peste 11.000 de perechi de manusi, 10 izolete (Moldova avea doar una) si viziere.Presa de la Chisinau a scris ca medicii romani au fost cazati in niste camine studentesti cu WC comun, iar potrivit ex-ministrului Sanatatii, Ala Nemerenco, autoritatile moldovene s-au opus si atunci organizarii ceremoniei de intampinare (cu participarea ministrului roman de Externe, Bogdan Aurescu, care nu a avut nicio intalnire cu Igor Dodon) a medicilor romani in spatii deschise din centrul Chisinaului:"Se insista doar pe spatii inchise - sa nu-i vada nimeni, sa nu para evenimentul prea fastuos. Dupa multe insistente, discutii, s-a acceptat acel mic scuar din fata Spitalului Clinic Republican", sustine Nemerenco.Presedintele Igor Dodon a gasit de cuviinta sa multumeasca Romaniei pentru gestul sau abia a doua zi, dupa ce internautii au inceput sa-i blameze tacerea.In timp ce Igor Dodon multumea silit Romaniei, cei din anturajul sau proferau ofense. Deputatul socialist Bogdan Tirdea i-a reprosat Romaniei ca a intarziat cu ajutoarele si ca a adus "cateva cutii cu masti", "la sfarsitul carantinei", ajutorul fiind oferit "cu fanfare si sedinte foto".Iar consilierul municipal socialist Nicolae Pascaru a spus, in contextul ajutorului romanesc, ca "Romania nu are potentialul SUA, Chinei, Rusiei si nici macar al Ungariei".In schimb, Igor Dodon nu rateaza nicio ocazie sa elogieze Rusia, China si Turcia pentru suportul oferit Moldovei in lupta contra virusului. La sfarsitul lunii martie, Rusia a trimis la Chisinau, intr-o cutie, 10.000 de teste rapide pentru diagnosticarea de laborator a noului tip de coronavirus."Aceste teste ne permit sa obtinem rezultatul in decurs de 2-4 ore si sunt apreciate in Rusia si in alte tari", spunea atunci presedintele Igor Dodon.Ulterior, ministrul moldovean al Sanatatii si responsabilii de la Agentia Nationala pentru Sanatate Publica din Moldova l-au contrazis pe Dodon. Ministrul Viorica Dumbraveanu a spus ca Rusia nu a trimis teste rapide, ci teste clasice, iar cei de la ANSP au mentionat ca ele sunt inutile "la aceasta etapa", deoarece OMS recomanda utilizarea "testelor de biologie moleculara, care fac posibila depistarea virusului in perioada de incubare", ceea ce le permite medicilor sa se reactioneze rapid in vederea izolarii si tratarii bolnavilor.Presa pro-guvernamentala de la Chisinau a desfasurat un adevarat ritual de elogiere a Rusiei, imaginile de la aeroport, cu cutia cu teste rusesti, purtata in maini de doua persoane, fiind difuzate la posturile TV loiale guvernarii zile la rand.A urmat sosirea la Chisinau a avionului rusesc An 124. La 19 aprilie, aproape de miezul noptii, Igor Dodon facea poze la aeroport in fata aeronavei, flancat de ambasadorii Rusiei si Chinei.Presa pro-guvernamentala se grabea sa relateze despre "ajutorul umanitar" (echipamente) anti-COVID-19, adus din China cu un avion pus la dispozitie gratuit de Federatia Rusa.La doar cateva zile, jurnalistii de investigatie au aflat ca, de fapt, aeronava ruseasca a fost alimentata cu 59 de tone de combustibil achitat de compania "Lukoil-Moldova", care, in schimb, va fi scutita de plata impozitelor catre bugetul de stat prin dispozitia Comisiei Situatii Exceptionale nr.24 din 29 aprilie:"Cheltuielile pentru alimentarea aeronavei An 124 cu combustibil Jet A in cantitate de 59 tone, in cadrul primirii ajutorului umanitar pentru lupta cu COVID-19, acordat de Guvernul Republicii Populare Chineze Republicii Moldova la data de 19 aprilie 2020, suportate de catre S.R.L. Lukoil Moldova, se deduc in scopuri fiscale la determinarea impozitului pe venit".Mai mult, nici incarcatura din avion nu era chiar "ajutor umanitar" - o buna parte din echipamente au fost procurate de Guvernul de la Chisinau, iar alta parte a fost procurata din sursele donate de mai multe companii moldovenesti, persoane fizice din tara si din diaspora, organizatii internationale, inclusiv de UNICEF.Apropo, moldovenii au platit pentru vizierele chinezesti 3 dolari bucata, in timp ce o firma locala le pune la dispozitie cu doar 0,33 dolari, avand o capacitate de producere de 5.000 de unitati pe zi.Deputatul Igor Munteanu a numit ajutorul oferit Moldovei de China "propaganda", iar aceasta a iritat Ambasada Chinei. Potrivit lui Munteanu, "activizarea brusca a Chinei si Rusiei pe frontul actiunilor COVID-19 are o greutate geopolitica greu de subestimat":"In timp ce China isi doreste sa faca comert, dar sa fie vazuta ca un 'izbavitor' de catre statele cele mai afectate de pandemie, Rusia ar vrea sa fie vazuta ca alternativa de securitate la sistemul de solidaritate colectiva ale UE si NATO", sustine Igor Munteanu.La 23 aprilie, un alt lot de echipamente medicale a ajuns la Chisinau din Turcia, iar Igor Dodon nu a ezitat sa-si aroge din nou meritele. El a scris pe Facebook ca ajutorul din partea Turciei a fost livrat in baza unor "intelegeri personale" pe care le-a avut cu Recep Tayyip Erdogan.In paralel, Igor Dodon critica UE ca nu trimite si ea ajutoare moldovenilor, ci doar se lauda ca ajuta, iar banii in cont nu se vad: "Unde-s banii, Petrica?", a ironizat presedintele Dodon in cadrul unei emisiuni "Presedintele raspunde" - o replica perceputa ca zeflemea la adresa sefului delegatiei UE la Chisinau, Peter Michalko.La mijlocul lunii aprilie, Comisia Europeana a decis sa ofere Republicii Moldova o noua asistenta macrofinanciara de urgenta in valoare de 100 de milioane de euro.Seful Delegatiei UE la Chisinau, Peter Michalko, a precizat ca UE ofera acest suport neconditionat, banii urmand a fi alocati Moldovei pe langa alte 87 de milioane de euro aprobate recent pentru acoperirea necesitatilor imediate si pentru depasirea consecintelor de lunga durata provocate de COVID-19.Presedintele Dodon a declarat insa, ca UE ajuta Republica Moldova doar prin "declaratii frumoase".Ambasadorul UE s-a vazut nevoit sa reactioneze diplomatic: "Este regretabil cand apar declaratii care incearca sa puna UE in lumina negativa, mai ales ca sustinerea din partea UE este foarte mare si mult mai mare decat din partea altora. Noi niciodata nu vom conditiona sustinerea umanitara", a mentionat Michalko.