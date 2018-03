Igor Dodon: Exista riscul ca dusmanul numarul 1 al Republicii Moldova sa fie romanii

Ziare.

com

"Cred ca pericolul numarul unu acum pentru Republica Moldova este tot ce fac unionistii. Si nu intamplator sute de oameni mi se adreseazaUn mesaj catre colegii nostri din Romania care sustin astfel de initiative (miscarea unionista - n.red.): Eu vreau ca ei sa constientizeze ca prin sustinerea unor astfel de actiuni exista riscul major ca dusmanul numarul unu al Republicii Moldova, al moldovenilor sa fie romanii. Eu acum nu glumesc. Prin ceea ce fac ei... De ce se vara peste noi? La noi peste 70% sunt impotriva (Unirii - n.red.) si o sa apara o ura asupra tot ce este romanesc", a spus Dodon, relateaza Radio Europa Libera.In opinia liderului de la Chisinau, Bucurestiul ar sustine "tacit" unionismul, ceea ce ar putea face ca relatiile dintre Republica Moldova si Romania sa ajunga precum cele dintre Ucraina si Rusia. Mai mult, el crede ca in Parlamentul Romaniei s-ar duce o "politica agresiva" pro-unionista.Igor Dodon considera ca acest subiect tine de securitatea nationala si ar trebui discutat la cel mai inalt nivel."Situatia s-a pierdut de sub control si consecintele pot fi foarte grave. Unionistii sunt mai rai decat separatistii. Separatistii incearca sa divizeze o parte din tara, iar unionistii vor sa o divizeze cu totul", a declarat presedintele moldovean.Peste 100 de localitati din Republica Moldova au semnat declaratia simbolica de unire cu Romania. In acelasi timp, alte peste o suta de localitati au semnat declaratii pro-statalitate si anti-unire.La 12 martie, Igor Dodon a publicat pe contul de Facebook cateva fotografii cu panouri publicitare din orasul Chisinau care afiseaza sloganul "Unionismul trece, patria ramane. Moldova are viitor!" , sub semnatura lui Dodon.Administratia prezidentiala de la Chisinau a precizat ca panourile facute la comanda lui Igor Dodon vor fi amplasate la nivel national.In urma unei sedinte a Consiliului Suprem de Securitate din Republica Moldova, Igor Dodon a anuntat ca se va adresa Organizatiei Natiunilor Unite si Consiliului Europei pentru a afla care este pozitia acestor institutii fata de "actiunile de lichidare a statalitatii Republicii Moldova intreprinse de Romania".