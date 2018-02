Igor Dodon: Moldova nu are un patriot ca Putin la conducerea tarii (Video)

Ziare.

Intr-un interviu oferit DW, Igor Dodon vorbeste in limba rusa despre pericolele care planeaza, in viziunea sa, asupra Moldovei, dar si despre sansele pe care le are tara de a-si solutiona problemele teritoriale, geopolitice, sociale si economice."Nu cred ca Moldova va deveni membru al UE. (...) Moldovei trebuie sa i se permita sa se imprieteneasca si cu Vestul, si cu Estul, iar daca ni se va spune sa alegem - se va intampla ceea ce s-a intamplat in Ucraina. (...) Moldova nu va supravietui daca Vestul sau Estul vor incerca sa ne foloseasca in scopuri militare. (...) Iar lichidarea statalitatii moldovenesti inseamna razboi civil", a mentionat Dodon.Potrivit lui, in momentul acesta Republica Moldova nu este independenta in luarea deciziilor, hotararile pe subiecte majore fiind luate, in opinia sa, la Bruxelles si Washington. Dodon a criticat Occidentul pentru faptul ca a sprijinit, in ultimii 9 ani, niste partide pro-europene false, care si-au furat propriul popor, acoperindu-se cu drapelul UE. In felul acesta, au compromis ideea europeana in Moldova.In ceea ce priveste declaratiile simbolice de unire cu Romania, semnate de unii primari si consilii locale din Republica Moldova, Dodon a spus ca respectivele declaratii nu sunt doar simbolice: "Este vorba de o campanie, o incercare de a determina cat mai multa populatie sa pledeze pentru lichidarea statalitatii moldovenesti".Vorbind despre integrarea europeana si, presedintele Dodon s-a referit la rezultatele referendumului ilegal din 2 februarie 2014 privind Autonomia Gagauza In cadrul acestuia, 97% dintre locuitorii regiunii s-ar fi pronuntat pentru aderarea Moldovei la "Uniunea Vamala" controlata de Rusia. Dupa respectivul plebiscit, sustinut de Igor Dodon in calitate de lider al Partidului Socialistilor, procurorii moldoveni au declansat mai multe procese penale pentru actiuni separatiste.Intrebat cum vede reglementarea problemei transnistrene, Igor Dodon a recunoscut ca aceasta este "o tema foarte importanta"."Eu cred ca Vestul si Rusia, in timpul apropiat, vor avea nevoie de o agenda comuna in aceasta regiune. Ambele parti vor avea nevoie de istorii de succes. Siria e departe.Dar cei din Vest si Rusia vor trebui sa construiasca 'poduri', vor trebui sa demonstreze ca pot sa ajunga la niste intelegeri, nu sa lupte doar cu sanctiuni unul impotriva celuilalt. Si haideti sa analizam unde, in aceasta regiune, se poate atinge un compromis.In Ucraina, deja am vorbit, nu va fi usor. Alte conflicte inghetate... Noi vedem ce se intampla intre Armenia si Azerbaidjan. Eu am fost anul trecut si la Bacu si la Erevan. Si anul acesta voi merge. Eu am relatii bune si cu unii si cu ceilalti. Dar. Noi nu avem acele probleme care sunt in Donbas sau in Caucaz.De aceea, eu consider ca in, se va face o incercare de a solutiona si de a demonstra succes in solutionarea anumitor probleme. Si eu cred ca noi vom avea o ocazie serioasa ca Moldova si solutionarea problemei transnistrene sa apara in agenda marilor jucatori. Eu mizez foarte mult, am mai spus asta reprezentantilor Germaniei, eu. Si daca Germania isi va asuma o astfel de agenda, eu sunt convins ca va apare si vointa din partea partii ruse... O sa va spun chiar mai transant -", a declarat Igor Dodon.