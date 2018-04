Igor Dodon: Poporul moldovean nu va uita lucrurile bune pe care Rusia le-a facut si le face pentru el

Facebook/Igor Dodon

Igor Dodon l-a felicitat pe omologul sau rus, Vladimir Putin, cu ocazia implinirii a 26 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice intre Republica Moldova si Rusia, informeaza site-ul de stiri Unimedia, citand o postare de pe pagina de Facebook a liderului de la Chisinau."Permiteti-mi sa va felicit pentru cea de-a 26-a aniversare a infiintarii relatiilor diplomatice dintre Republica Moldova si Federatia Rusa. Dar istoria tarilor si a popoarelor noastre este mult mai lunga.Suntem legati de o singura credinta ortodoxa, de o istorie comuna, de ani de lupte comune si de creatie. Am stat impreuna impotriva expansiunii puterilor agresive, atat la est, cat si la vest. Am invins fascismul in marele razboi patriotic impreuna. Iar poporul moldovean nu va uita niciodata toate lucrurile bune pe care Rusia le-a facut pentru noi si continua sa le faca", scrie Dodon pe Facebook, intr-un mesaj tradus de agentia Mediafax.Liderul de la Chisinau adauga ca "astazi, relatiile dintre tarile noastre nu trec prin cele mai bune momente. Anumite forte din interiorul si din afara tarii noastre ar dori sa rupa relatiile bune dintre Moldova si Rusia. Sunt convins ca bunul simt va triumfa si nimeni nu va putea sa ne rupa popoarele. Avem multe de facut pe calea cooperarii comune si a crearii. Cred ca statele noastre nu au doar un trecut glorios, ci si un viitor decent".Un sustinator declarat al Rusiei, Dodon a fost deputat in Parlamentul Republicii Moldova, fiind initial ales pe listele Partidului Comunistilor din Republica Moldova (PCRM).In anul 2011, impreuna cu Zinaida Greceanii si Veronica Abramciuc a parasit fractiunea PCRM din Parlament, cei trei aderand ulterior la Partidul Socialistilor. In acelasi an, Dodon a fost ales presedinte al partidului.Igor Dodon si-a exprimat in mod deschis si in repetate randuri orientarea sa politica pro-rusa. Dupa investire, a inlocuit limba romana cu cea moldoveneasca pe site-ul presedintiei Republicii Moldova.Gestul simbolic arata inca o data apropierea sa de Rusia.Dodon a avut in ultima vreme o serie de reactii dure la adresa Romaniei , despre care a spus ca ar alimenta unionismul.In 2017, Manuela Morar a realizat filmul "Materik. Pozitia incomoda din care ne rugam", in care surprinde dimensiunile ororilor pe care le-a indurat Basarabia in timpul Uniunii Sovietice.La sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, numerosi romani basarabeni au fost arestati de NKVD, condamnati la ani de lagar in conditii severe si trimisi dincolo de Cercul Polar, la minele de aur din Kolyma.La eliberare, multi dintre fostii detinuti nu s-au mai putut intoarce acasa. "Biletul de lup" - viza din pasaportul fiecaruia - le interzicea sa revina in tara de origine sau sa traiasca la mai putin de 100 km de marile orase.