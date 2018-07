Igor Dodon a fost primit de Putin la Moscova - ce au discutat cei doi presedinti (Foto)

#Kremlin: Meeting with President of Moldova Igor Dodon https://t.co/gzDHJsdhku pic.twitter.com/FPezrBk5wN - President of Russia (@KremlinRussia_E) 14 iulie 2018

"Permiteti-mi, din adancul inimii, sa-mi ofer sincerele urari si sa va primesc aici la Kremlin", a inceput liderul de la Moscova, citat de site-ul oficial al Kremlinului "Ne intalnim in mod regulat in diferite locuri, dar de aceasta data suntem bucurosi sa va vedem in Moscova.Urmarim indeaproape evolutia situatiei din tarile vecine, inclusiv din Moldova, vedem eforturile pe care le faceti pentru a stabiliza relatiile ruso-moldovene si vom facilita acest proces in orice fel posibil", a spus Putin.De asemenea, acesta a subliniat ca a fost numit un reprezentant prezidential special pentru dezvoltarea comertului si legaturilor economice cu Moldova - vicepremierul Dmitri Kozak.La randul sau, intr-un mesaj postat pe contul sau de Facebook , Igor Dodon a tinut sa multumeasca presedintelui rus, intai in rusa, apoi in romana. De asemenea, Stirile ProTv Chisinau transmit ca liderul moldovean va asista la Moscova la finala Campionatului Mondial de fotbal, de duminica, dintre Franta si Croatia.