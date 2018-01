Igor Dodon sustine ca Mihai Eminescu este moldovean

Ziare.

Presedintele Dodon a depus, luni dimineata, o coroana de flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor din Chisinau, cu ocazia implinirii a 168 de ani de la nasterea poetului, insotit de cativa consilieri, potrivit Agora.md si Independent.md."Astazi, cand se implinesc 168 de ani de la nasterea marelui poet Mihai Eminescu am depus flori la bustul scriitorului de pe Aleea Clasicilor din Gradina Publica Stefan cel Mare din Chisinau", a consemnat Dodon intr-o postare pe Facebook In mesajul sau, Igor Dodon scrie ca Eminescu "s-a nascut in Moldova, la Botosani", sugerand ca marele poet roman este de fapt moldovean, intrucat teoria actualilor moldovenisti de la Chisinau sustine ca Basarabia ar fi urmasa directa si succesoarea vechii Tari a Moldovei din epoca medievala."Marele poet s-a nascut pe pamant moldovenesc, la Botosani (oras din nord-estul Romaniei - n.red.), in 1850, si la varsta de 39 de ani s-a stins din viata. Cred ca fiecare cetatean al Republicii Moldova il cunoaste pe Eminescu si opera lui, actuala pana in prezent", a mentionat Igor Dodon, intr-o declaratie facuta la 128 de ani de la moartea poetului in 15 iunie anul trecut, potrivit portalului Noi.md."Noi ne mandrim ca avem asa un pamantean, apreciat la nivel mondial. Fiecare popor are anumite personalitati cu care se poate mandri, indiferent de timpul care a trecut de la nasterea sau de la decesul acesteia. Noi, poporul moldav, ne mandrim cu Mihai Eminescu, geniul literaturii noastre", a afirmat Dodon in mesajul din iunie trecut.Citeste si Un grup de hoti fura sistematic mana unei statui cu Eminescu de peste 22 de ani