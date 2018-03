Igor Dodon: Unionismul e o molima, un vis steril care apartine trecutului

Ziare.

"Chiar daca unionismul a inregistrat azi un esec umilitor, trebuie sa condamnam propagarea acestei molime politice in Republica Moldova. Astazi organele de forta au demonstrat ca pot asigura ordinea publica si le multumesc ca si-au facut datoria, dar pe viitor asteptam mai multa initiativa in asigurarea securitatii constitutionale a tarii.Guvernarea trebuie sa stie ca ea este direct responsabila de dezbinarea pe care unionistii o provoaca in societatea moldoveneasca. Din cauza coruptiei, a saraciei si a deznadejdei, oamenii cauta alternativa, inclusiv adera la un proiect marginal si radical cum este unionismul", scrie presedintele Republicii Moldova, pe Facebook.Acesta sustine ca in loc de "Marea Adunare", a fost organizat un banal protest minoritar, cu lautari si discursuri ofilite."Poate oare actuala guvernare democrata sa indrepte lucrurile? Am mari dubii. In cei aproape noua ani de guvernare, euro-unionistii au compromis tot ce se putea compromite, inclusiv traseul lor proeuropean. Anume din cauza acestor erori ale euro-unionistilor a fost intretinut si curentul unionist. Insa sunt sigur ca dupa alegerile parlamentare din acest an vom avea o alta conducere, statalista pro Moldova, patriotica, social orientata. Viitoarea conducere va reface economia si va oferi speranta tuturor cetatenilor.Iar unionismul va fi declarat in afara legii. Serviciile secrete straine nu vor mai organiza aici diversiuni impotriva statului nostru. Astazi s-a confirmat vorba din popor ca butoiul care mai tare hodorogeste este pustiu. Asa s-a dovedit a fi si cu unionismul - dupa atatea luni de propaganda, isterie si milioane investite, in PMAN s-a adunat doar un grup nesemnificativ de naivi si profitori, insotiti de niste lideri politici compromisi si tradatori de tara", mai spune Dodon."Se confirma ca unionismul este un balon care se va desumfla odata cu trecerea Centenarului. Unionistii au strigat si s-au imprastiat, iar Patria ramane. Moldova are viitor! Iar unionismul va ramane un vis steril care apartine trecutului", a concluzionat presedintele Rep. Moldova.Marea "Adunare Centenara", manifestatie dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, a avut loc duminica, la Chisinau, printre cei prezenti fiind Traian Basescu si Dan Barna.