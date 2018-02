Igor Dodon: Unirea cu Romania inseamna razboi civil!

Mai multe localitati au semnat, simbolic, Declaratii de Unire cu Romania

Ziare.

com

Acesta a avertizat ca va recurge la "toate caile legale" pentru a nu permite"Poate ca cineva provoaca acest lucru intentionat? Poate celor de la guvernare le este convenabil un astfel de scenariu? Pentru ca ei inteleg ca pierd alegerile (parlamentare) in toamna si poate ar vrea sa destabilizeze situatia? Trebuie sa fim foarte atenti. Noi examinam detaliat acest lucru", a afirmat Igor Dodon, referindu-se la Partidul Democrat, aflat in prezent la guvernare.Pentru a rezolva problemei unionismului "pe cale democratica",in cadrul caruia cetatenii moldoveni sa fie intrebati ce-si doresc."Este clar ca majoritatea covarsitoare va fi pentru pastrarea statalitatii; sa punem punct odata acestui subiect", a declarat Dodon, in opinia caruia guvernantii "nu vor accepta un astfel de referendum".Referitor la faptul ca actuala guvernare vrea sa introduca integrarea europeana a Republicii Moldova in Constitutie, Igor Dodon a mentionat ca aceasta nu este altceva decat o actiune de PR."Europenii nu au incredere in actuala majoritate parlamentara si in actualul guvern. Eu discut cu ambasadorii. Au stopat finantarea pe domeniul justitiei, nu dau banii pe care i-au promis, critica acest guvern", sustine el. Si in acest caz, Dodon considera ca ar fi necesar un referendum.In pofida amenintarilor presedintelui prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, care in decurs de un an de la instalarea in functie s-a intalnit de opt ori cu seful statului rus Vladimir Putin, si niciodata cu omologii sai din tarile vecine, o noua localitate din Republica Moldova -, relateaza Deschide.md.Satul Gotesti din raionul Cantemir a semnat joi o"Facem aceasta Unire acum ca o reparatie morala pentru suferintele trecutului si ale prezentului. De la chinul bunicilor nostri, smulsi impotriva vointei lor de la trupul patriei istorice din voia lui Hitler si a lui Stalin, supusi executiilor, deportarilor si foametei, greutatilor pe care le traim acum noi. Noi, cei de azi, facem Unirea cu cei de aceeasi limba si traditie cu noi pentru ca fiii si nepotii nostri sa se bucure de libertate si prosperitate in viitor, de sanse de implinire pe care generatiile noastre nu le-au avut", se arata in Declaratia de Unire.Gestul si decizia alesilor locali fac parte dintr-un proiect initiat de Platforma Civica "Actiunea 2012". Initiatorii proiectului se asteapta ca, in acest an, al Centenarului Marii Unirii, in jur de 100 de localitati din Republica Moldova sa adopte o astfel de decizie, fie ea si simbolica, apropiind astfel Unirea celor doua state romanesti, conform Deschide.md.Alte opt localitati din partea stanga a Prutului au adoptat o Declaratie de Unire similara, incepand cu 23 ianuarie. Este vorba de localitatileFurios,, solicitand convocarea Consiliului Superior de Securitate side catre Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) si Ministerul de Interne.In replica, unii alesi locali care au semnat simbolica Declaratie de Unire au declarat ca au facut ce le spune sufletul, iar gestul lui Dodon este un semnal de disperare, potrivit Deschide.md.