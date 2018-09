Presedintele moldovean Igor Dodon, internat la spital, dupa un accident rutier. In masina ar mai fi fost si mama, sotia si unul dintre fiii sefului de stat (Foto si video)- UPDATE

Internati la spital

Potrivit unor surse ale citate de Unimedia, in masina prezidentiala se mai afla mama lui Igor Dodon, sotia presedintelui si unui dintre fii sefului de stat. Cel mai mult de suferit ar fi avut mama presedintelui care a suferit traumatisme mai severe si posibil fracturi.Contactat telefonic, seful SPPS, Anatolie Golea a refuzat sa confirme sau sa infirme cele mentionate mai sus. Sursele Unimedia mai spun ca mama presedintelui s-a ales cu mai multe traumatisme.Anatol Golea, seful Serviciului de Protectie si Paza de Stat al Republicii Moldova, a declarat la Digi24 Moldova ca masina presedintelui circula regulamentar, iar impactul a fost cu un vehicul care a intrat pe contrasens, potrivit Mediafax.Oficialul a confirmat ca in masina se afla si unul dintre fiii presedintelui.Presedintele si soferul masinii au fost internati la spital, spun sursele Deschide.MD. In accident a fost implicata si o masina a Servicului Protectie si Paza de Stat.Potrivit imaginilor postate deja pe retelele de socializare, se vede ca masinile din coloana oficiala au fost implicate intr-un accident rutier cu un camion. Masinile din coloana oficiala s-au rasturnat in afara carosabilului.Potrivit Unimedia, starea lui Igor Dodon este satisfacatoare. Acesta s-a ales doar cu cateva zgarieturi si vanatai. Informatia a fost confirmata de seful Serviciului Protectie si Paza de Stat, Anatolie Golea.Potrivit acestuia, accidentul s-a petrecut intre trei masini, printre care doua vehicule ale SPPS. In urma impactului, persoanele care au avut de suferit au primit ingrijiri medicale pe loc."Doua masini din coloana oficiala a presedintelui tarii au fost implicate intr-un accident rutier. Persoanelor aflate in automobilele implicate in accident, le-a fost acordat ajutor medical. Politia cerceteaza circumstantele producerii accidentului", scrie IGP pe pagina oficiala de pe Facebook.