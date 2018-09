Presedintele moldovean Igor Dodon a ajuns acasa si a anuntat ca totul este in ordine, dupa accidentul rutier de astazi (Foto si video) - UPDATE

President of Moldova Igor Dodon, involved in a car accident. He is currently hospitalized https://t.co/5xV6orhLzq pic.twitter.com/c2IMQpR3zu via @aiurellius #Moldova - Liveuamap (@Liveuamap) September 9, 2018

Accidentul

(Foto: Unimedia.info)

(Foto: Facebook/LinkMD)

Ziare.

com

Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca totul este in ordine, iar el si membrii familiei sale, care se aflau in autoturism, nu au traumatisme grave in urma accidentului rutier in care a fost implicat."Totul este in ordine, fara traumatisme grave, nici la mine, nici la membrii familiei. Fiti atenti si aveti grija de voi si de cei dragi voua. ", este o parte din mesajul pe care l-a postat pe Facebook.Dupa ce au fost examinati de catre medici, Dodon si fiul sau au plecat acasa, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al presedintelui Igor Dodon a scris pe pagina sa de Facebook ca Igor Dodon se simte bine si nu a avut nevoie de interventia medicilor. "Presedintele Igor Dodon se simte bine, de interventia medicilor nu a avut nevoie", scrie Maxim Lebedinshi, citat de Mediafax.Maxim Lebedinschi a postat pe Facebook si un film cu accidentul in care a fost implicata coloana oficiala.Seful Institutului de Medicina de Urgenta a facut primele declaratii despre starea presedintelui Igor Dodon. Acesta a comentat ca presedintele avea dureri in urma accidentului.BBC a postat mai multe fotografii de pe retelele de socializare.Potrivit unor surse ale citate de Unimedia, in masina prezidentiala se mai afla mama lui Igor Dodon, sotia presedintelui si unui dintre fiii sefului de stat. Cel mai mult de suferit ar fi avut mama presedintelui care a suferit traumatisme mai severe si posibil fracturi.Contactat telefonic, seful SPPS, Anatolie Golea a refuzat sa confirme sau sa infirme cele mentionate mai sus. Sursele Unimedia mai spun ca mama presedintelui s-a ales cu mai multe traumatisme.Anatol Golea, seful Serviciului de Protectie si Paza de Stat al Republicii Moldova, a declarat la Digi24 Moldova ca masina presedintelui circula regulamentar, iar impactul a fost cu un vehicul care a intrat pe contrasens, potrivit Mediafax.Oficialul a confirmat ca in masina se afla si unul dintre fiii presedintelui.Potrivit imaginilor postate deja pe retelele de socializare, se vede ca masinile din coloana oficiala au fost implicate intr-un accident rutier cu un camion. Masinile din coloana oficiala s-au rasturnat in afara carosabilului."Doua masini din coloana oficiala a presedintelui tarii au fost implicate intr-un accident rutier. Persoanelor aflate in automobilele implicate in accident, le-a fost acordat ajutor medical. Politia cerceteaza circumstantele producerii accidentului", scrie IGP pe pagina oficiala de pe Facebook.