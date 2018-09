Apropiatii lui Igor Dodon sugereaza ca accidentul rutier nu ar fi intamplator. Deputat: Este o tentativa de omor!

Reactia deputatului PSRM

"E bine tot ce se termina cu bine, chiar si in situatiile cele mai periculoase si neplacute. Important e sa iesim teferi din accidentele care se produc. Mai ales din cele care se produc nu din vina noastra... Este ciudat ca la distanta de trei zile, dupa ce a fost lovita masina cu care ma deplasam regulamentar, impreuna cu soferul, a fost accidentat serios si automobilul presedintelui tarii. Nu suntem conspirologi, dar intelegem sa fim mai atenti si mai precauti de acum incolo, in general si in particular. Mai precauti si mai cu incredere in cauza noastra, de a duce la un bun sfarsit tot ce avem de infaptuit", a scris Ceban pe pagina sa de Facebook.Deputatul PSRM Vlad Batrincea a comentat, duminica dupa-amiaza, imaginile video surprinse in momentul accidentului in care a fost implicata coloana oficiala a presedintelui Igor Dodon, lansand ipoteza ca nu ar fi fost vorba, de fapt, despre un accident, ci despre o tentativa de asasinare."Nemernicilor! Nu este vorba despre simpla intamplare, ci despre o lovitura directa in automobil. Este o tentativa de omor!", a comentat deputatul PSRM Vlad Batrincea, pe Facebook, imaginile surprinse im momentul impactului.Politia a deschis o ancheta pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs accidentul, insa din imagini se vede clar cum un camion trece pe contrasens si se izbeste intr-una dintre masinile coloanei oficiale, care circula in mod regulamenar, scrie Adevarul.