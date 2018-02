Parlamentul de la Chisinau condamna amestecul Rusiei in R. Moldova. Dodon reactioneaza vehement

Ziare.

Presedintele Igor Dodon a calificat documentul drept "cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc lansat la nivel inalt in ultimii 25 de ani", iar plasarea la extrema anti-ruseasca intr-o tara "cu o larga sustinere pro-Rusia" este "un suicid politic si electoral".Documentul aprobat de parlamentarii de la Chisinau mentioneaza "practicile negative manifestate de propaganda rusa", dar si faptul ca presiunile Rusiei se manifesta si prin "hartuirea oficialilor politici si institutionali din Moldova, prin abuzuri comise de institutii de la Moscova", relateaza Unimedia.info.", se arata in Declaratia Parlamentului de la Chisinau votata de 63 de deputati.In document se mai spune ca Legislativul moldovean considera ca "declaratiile denigratoare la adresa tarii noastre si a cetatenilor nostri, blocajele impuse exportatorilor moldoveni, hartuirea politica a oficialilor moldoveni, inclusiv a unor reprezentanti ai Parlamentului si Guvernului Republicii Moldova,".In replica, presedintele Igor Dodon a scris pe Facebook: "Declaratia de azi a Parlamentului reprezinta. Azi, eurounionistii din Parlament au intrecut pana si retorica ostila a frontistilor ultranationalisti de la inceputul anilor 1990. Aceste provocari sistematice si intentionate au drept scop determinarea partii ruse de a veni cu un raspuns similar in adresa tarii noastre".In opinia sa, "a te plasa la extrema anti-ruseasca intr-o tara cu o larga sustinere pro-Rusia inseamna un suicid politic si electoral", iar "partidele eurounionsite din fosta AIE, mai cu seama PDM, initiatorul declaratiei, au pasit azi pe aceasta cale. (...) Fie pentru a placea tot mai mult occidentalilor, fie in rezultatul frigurilor pre-electorale la care se dedau", comenteaza presedintele Republicii Moldova.Legea anti-propaganda, care interzice anumite publicatii ruse in Republica Moldova, a fost promulgata pe 10 ianuarie 2017 de catre presedintele Parlamentului, Andrian Candu, dupa ce Curtea Constitutionala de la Chisinau i-a suspendat pentru a treia oara prerogativele presedintelui Igor Dodon, care a refuzat sa semneze aceasta lege Odata cu intrarea in vigoare a legii, numeroase posturi de televiziune ruse care emit in Republica Moldova sunt interzise.Pe 24 ianuarie, deputatii din Duma de Stat de la Moscova au adoptat o declaratie cu privire la inadmisibilitatea discriminarii mass-media ruse in Republica Moldova si au recomandat Kremlinului sa ia masuri in scopul gasirii altor cai si metode ca produsele jurnalistice rusesti sa ajunga in casele moldovenilor.Republica Moldova este impartita intre sustinatorii unei apropieri fata de Moscova, care l-au adus la Presedintie in noiembrie 2016 pe Igor Dodon, si cei care sustin o integrare in Uniunea Europeana, intre care se afla si membrii actualului Guvern de la Chisinau.Aceasta confruntare "se joaca pe plan intern si extern: fiecare tabara cauta sa dovedeasca electoratului ei ca-i apara interesele, in timp ce pe plan extern incearca sa obtina sustinerea partenerilor ei, Rusia sau Europa, in vederea alegerilor", explica luna trecuta politologul moldovean Victor Ciobanu.