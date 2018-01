Legea care interzice unele publicatii ruse in R. Moldova a fost promulgata, dupa ce Dodon a fost suspendat

Ziare.

Sustinator al unei apropieri fata de Rusia, presedintele Igor Dodon s-a opus in mai multe randuri semnarea cestei alegi care interzice difuzarea in tara a unor "emisiuni de informare, politice si militare din tari care nu au semnat Conventia europeana privind televiziunea transfrontiera".In 22 decembrie 2017, Parlamentul a mentinut votul pentru acesta lege, cunoscuta drept legea anti-propaganda, care fusese trimisa spre reexaminare de catre presedintele Igor Dodon.In Codul audiovizualului sunt incluse acum noi norme prin care "se asigura protectia persoanelor, societatii si a statului de eventuale tentative de dezinformare sau de informare manipulatoare din exterior si neadmiterii provocarilor cu caracter mediatic indreptate impotriva Republicii Moldova".De asemenea, este prevazuta transmisia programelor de televiziune si radio cu continut informativ, informativ-analitic, militar si politic care sunt produse in statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum si in statele care au ratificat Conventia Europeana cu privire la televiziunea transfrontaliera.Republica Moldova este impartita intre sustinatorii unei apropieri fata de Moscova, care l-au adus la Presedintie in noiembrie 2016 pe Igor Dodon, si cei care sustin o integrare in Uniunea Europeana, intre care se afla si membrii actualului Guvern.Aceasta confruntare "se joaca pe plan intern si extern: fiecare tabara cauta sa dovedeasca electoratului ei ca-i apara interesele, in timp ce pe plan extern incearca sa obtina sustinerea partenerilor ei, Rusia sau Europa, in vederea alegerilor", a explicat politologul moldovean Victor Ciobanu.Citeste si: