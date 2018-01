Presedintele interimar al Moldovei numeste ministri dupa suspendarea lui Igor Dodon

Ziare.

"Curtea Constitutionala, in calitatea sa de garant al Constitutiei, a oferit astazi (marti) o solutie pentru blocajul institutional generat de presedintele Igor Dodon, care a decis in mod repetat sa ignore normele Legii Supreme. In calitate de presedinte interimar, voi semna in perioada urmatoare decretul privind numirea ministrilor si voi primi juramantul acestora", a declarat Andrian Candu.Acesta urmeaza sa numeasca: ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale - Svetlana Cebotari, ministrul Justitiei - Alexandru Tanase, Vicepremier pentru Integrare Europeana - Iurie Leanca, ministrul Economiei - Chiril Gaburici, Vicepremier pentru Reintegrare - Cristina Lesnic, ministrul Agriculturii - Liviu Volconovici, ministrul de Externe - Tudor Ulianovschi.In cursul zilei de marti, Curtea Constitutionala a decis sa ii suspende lui Igor Dodon dreptul de a numi ministri, dupa ce acesta refuzase de doua ori sa o faca. Este a doua oara in ultimele patru luni cand Igor Dodor.In replica, intr-o postare pe Facebook , Dodon a precizat ca prin suspendarea sa se incalca legea.