IKEA a anuntat cand deschide al doilea magazin din Romania

Ziare.

com

"IKEA Pallady va fi al doilea magazin al companiei in Romania si cel mai mare din Sud-Estul Europei, oferind si mai multa inspiratie, expertiza in amenajarea locuintei, si solutii accesibile", transmite retailerul suedez intr-un comunicat de presa remis marti"Dupa progresele excelente din ultimele luni in procesul constructiei, sunt bucuros sa anunt ca vom deschide magazinul pe 24 iunie si vom aduce viziunea noastra de a crea o viata de zi cu zi mai buna mai aproape de si mai multi oameni din Romania. Pe langa amenajarea magazinului nostru, am finalizat si procesul de recrutare, iar angajatii nostri sunt pregatiti sa-i intampine pe oaspetii si clientii nostri la deschiderea mult asteptata", a declarat Cas Lachaert, Store Manager, citat in comunicat.Valoarea totala a investitiei ajunge la aproape 90 de milioane de euro, potrivit sursei citate.Magazinul are 37.000 de metri patrati si va pune la dispozitia clientilor aproape 10.000 de produse care reflecta filozofia IKEA de design democratic, combinand forma, functionalitatea, calitatea, sustenabilitatea si pretul scazut."Acesta va avea, de asemenea, trei modele de interioare integrale si 58 de camere pline de idei si inspiratie realizate pe baza cunostintelor despre casele romanilor, raspunzand nevoilor locale in ceea ce priveste mobilarea locuintei cu solutii si produse accesibile. Pe langa un loc de joaca supravegheat, dedicat copiilor, magazinul va gazdui, de asemenea, restaurantul nostru deja celebru care serveste atat specialitati suedeze, precum si preparate romanesti", mai precizeaza comunicatul.In plus, odata cu deschiderea noului magazin IKEA vor fi create aproximativ 600 de locuri de munca."In plus fata de cele peste 500 de locuri de munca din domeniul constructiilor care au fost create in timpul constructiei magazinului Pallady, aproximativ 600 de angajati vor fi parte din familia IKEA odata cu deschiderea noului magazin. In total, dupa 12 ani de prezenta pe piata, IKEA a creat aproximativ 1.000 de noi locuri de munca si a oferit beneficii avansate tuturor angajatilor din tara", mai transmit suedezii.In Romania, grupul suedez a deschis in 2007 primul si singurul magazin in nordul Bucurestiului, in zona comerciala Baneasa. Urmatoarele magazine IKEA vor fi deschise in Timisoara, Brasov si Cluj-Napoca, retailerul cautand la acest moment terenuri in zona. Ikea estimeaza ca aceste magazine ar putea fi deschise in 2020-2021.