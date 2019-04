Ikea isi extinde in 30 de tari programul de inchiriere de mobila. Tot mai multi tineri prefera sa inchirieze, nu sa cumpere, de la haine pana la automobile

Ziare.

Acest program de inchiriere de mobila a fost lansat in luna februarie. Extinderea pe 30 de piete a fost dezvaluita miercuri la un eveniment organizat la primul magazin Ikea "sustenabil", deschis la Kaarst, vestul Germaniei, in anul 2017."Testarea oportunitatilor de inchiriere este una din modalitatile prin care vrem sa punem in practica strategia noastra de transformare. Modificarile climatice si consumul nesustenabil se numara printre cele mai mari provocari cu care se confrunta societatea noastra", a declarat Jesper Brodin, directorul general al Ingka Group, compania care detine cea mai mare parte din magazinele Ikea.Ikea a inceput deja sa testeze diferite proiecte de inchiriere de mobila in Olanda, Suedia, Elvetia si Polonia, si intentioneaza sa extinda testele la 30 de piete incepand de anul viitor. Grupul analizeaza de asemenea, pentru Suedia si Elvetia, un program de furnizare de mobila catre companii pe baza de abonament, in timp ce in Olanda testeaza un pachet de inchiriere de mobila pentru studenti in parteneriat cu o asociatie locativa.Tranzitia Ikea spre un model de economie circulara intervine intr-un moment in care multi clienti tineri vor sa isi reduca impactul asupra mediului, preferand sa inchirieze o gama larga de articole, de la haine la automobile, in loc sa le cumpere. Cel mai mare comerciant de mobila se confrunta de asemenea cu o lipsa de entuziasm in randul clientilor pentru a-si asambla singuri mobila precum si de reducerea atractivitatii marilor magazine Ikea amplasate in general la marginea oraselor, pe fondul exploziei comertului online.Magazinul Ikea din Romania a fost al 253-lea deschis in a 35-a tara, pe 21 martie 2007. Pana in luna martie 2010, a fost operat in sistem de franciza locala, iar dupa aceea Ikea Romania a devenit parte din Ikea Group. Acesta detine 367 de magazine in 30 de tari.