Ikea isi inchide singura fabrica din SUA: E mai ieftin sa importe in America

Ziare.

com

Aproximativ 300 de locuri de munca vor fi afectate de inchiderea acestei uzine deschise in 2008 si care producea etajere din seria Kallax si mobilier din seria Besta vandute in SUA si Canada, informeaza AFP."Structura costurilor de productie la Danville este prea mare, in special cand este vorba de materiale de baza, ceea ce provoaca tarife semnificativ mai mari decat alte fabrici Ikea care realizeaza produse similare in Europa", a explicat compania suedeza. In consecinta, "dupa o analiza aprofundata, s-a decis ca nu exista conditii pentru a continua sa producem la Danville", a adaugat Ikea.Anuntul privind inchiderea acestei uzine, amplasata intr-un stat cheie pentru urmatoarele alegeri prezidentiale din SUA, ar putea declansa critici din partea presedintelui Donald Trump, care face presiuni asupra grupurilor industriale pentru ca acestea sa renunte la proiectele lor vizand inchiderea de facilitati de productie.Ikea, compania care are 24 de fabrici de mobila in noua tari, cu aproximativ 20.000 de angajati, a precizat ca va face tot ce este posibil pentru a ajuta salariatii afectati sa gaseasca un nou loc de munca sau sa urmeze un program de pregatire profesionala.In Romania, la finele lunii iunie Ikea a inaugurat cel mai mare magazin al companiei din sud-estul Europei. Magazinul de pe Bulevardul Theodor Pallady din Capitala este cel de-al doilea magazin in Romania, dupa cel amplasat in zona de nord a Bucurestiului, in Baneasa.Pe langa cele peste 500 de locuri de munca din domeniul constructiilor care au fost create in timpul constructiei magazinului Pallady, aproximativ 600 de angajati vor fi parte din familia Ikea odata cu deschiderea noului magazin.In cei 12 ani de prezenta in Romania, Ikea a creat aproximativ 1.000 de noi locuri de munca, pe plan local.