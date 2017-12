Guvernul asteapta 20.000 de noi locuri de munca prin programul Start-Up Nation, dar pana acum doar 23 de firme castigatoare din 8.000 si-au primit banii

Ministrul Laufer: Suntem in stadiul normal, rezultatele programului vor fi unice in Europa

Reprezentantii Ministerului pentru Mediul de Afaceri (MMACA) dau asigurari insa ca toti cei care au aplicat si au castigat in acest an isi vor primi banii la inceputul anului viitor. Mai mult, programul va continua si anul viitor, iar cei care si-au infiintat in 2017 o firma, dar nu "au prins" finantare, pot participa si la editia 2018.Cea mai mare parte din vina pentru intarzierile din acest an vine din birocratia stufoasa si din numarul mic al personalului necesar pentru analiza tuturor dosarelor.Programul Start-Up Nation a debutat odata cu aprobarea, in ianuarie 2017, a unei ordonante de urgenta pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii. Potrivit unui comunicat al Executivului, prin acest program se acorda ajutor de minimis pana la 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui"Se estimeaza, astfel, crearea a minimum 20.000 de noi locuri de munca anual in cadrul celor 10.000 de intreprinderi nou infiintate care vor trebui sa angajezecu contract de munca pe durata nedeterminata si sa-i", se arata intr-un comunicat al MMACA.Bugetul total pentru acest an a fost calculat la 1,7 miliarde de lei, din care 1,2 miliarde de lei de la bugetul de stat si 500 de milioane de lei din fonduri europene.Potrivit ministrului de la acea data, Florin Jianu, Start-Up Nation Romania urma sa motiveze tinerii sa ramana in tara si sa desfasoare activitati de antreprenoriat."Romania porneste cel mai ambitios program de sustinere a start-up-urilor, program ce se aplica cu succes si in alte tari, precum Israel sau Marea Britanie si face, astfel, un alt pas spre atingerea dezideratului - Romania, tara cu mediul de afaceri cel mai atractiv din sud-est-ul Europei.Start-Up Nation Romania va motiva tinerii sa ramana in tara si sa desfasoare activitati de antreprenoriat, va contribui la crearea de noi companii in domenii cu valoare adaugata ridicata, crescand astfel atractivitatea Romaniei in regiune. Acest program va crea companiile de succes de maine care vor consolida baza economiei romanesti", declara, in ianuarie 2017, Florin Jianu.Dupa ce Jianu a demisionat din functie, la conducerea ministerului au venit Alexandru Petrescu si, ulterior, Ilan Laufer, care, din pozitia anterioara de secretar de stat in acelasi minister, a promovat programul in 35 de judete din tara cu caravana Start-Up Nation.Inscrierile efective in program au inceput pe 15 iunie si au durat pana pe 14 iulie."Rezultatele finale ale Start-Up Nation arata ca au fost depuse 19.026 planuri validate ca fiind bune, din care 8.600 ar intra la finantare si am avea inca peste 10.000 de planuri in asteptarea unei finantari. Finantarea totala ceruta este de 3,7 miliarde de lei, insa valoarea pe care o avem noi alocata pentru acest an este de 1,7 miliarde de lei, ceea ce ar insemna ca exista o cerere suplimentara de 2 miliarde de lei pentru finantare", declara Laufer, la finalul lunii iulie.Si a inceput apoi analiza si validarea planurilor de business depuse, precum si incheierea acordurilor de finantare, proces care a durat pana pe 15 noiembrie., dupa cum a declarat Adrian Panait, directorul Directiei Programe din cadrul ministerului, la audierile din comisiile parlamentare de specialitate reunite pentru avizul bugetului pe 2018 al institutiei.Presedintele Comisiei pentru buget-finante din Camera Deputatilor, Eugen Teodorovici, l-a intrebat care este suma efectiva care a ajuns in conturile beneficiarilor programului."Pana acum, au fost efectuate 23 de plati a cate 200.000 de lei, care au ajuns in conturile beneficiarilor. Restul de pana la 600 de milioane sunt in conturile de tranzit ale institutiilor de credit partenere si de acolo vor pleca catre beneficiari la momentul potrivit", a raspuns Adrian Panait.El a adaugat ca se fac plati in fiecare zi catre cei care au accesat programul."Programul a inceput in iunie, iar pana in decembrie s-au verificat 10.000 de planuri, s-au semnat 8.444 de contracte intr-un timp-record, pana in 15 noiembrie, am inceput sa efectuam platile, suntem la 23 de plati, dar se fac plati zi de zi. Pentru a se ajunge la plata, conform procedurii, se depune o documentatie de decont, se verifica, dupa care se certifica la fata locului veridicitatea investitiei, deci toti acesti pasi noi trebuie sa ii parcurgem pentru a da acordul final de plata si vom face asa ceva", a spus Panait.Teodorovici i-a sfatuit pe reprezentantii ministerului sa plateasca toti banii catre firme pana la finele anului si abia apoi sa faca verificarile."Platiti pana la final de an, este caraghios sa facem pentru 44.000 de euro verificari ex-ante la fata locului. Sincer, suntem caraghiosi. Faceti platile catre aceste companii mici, cu speranta ca nu vor muri pana la final de an. Platiti-le acesti bani si faceti dupa aceea verificarile", i-a indemnat Teodorovici.Potrivit acestuia, numarul dosarelor verificate de cei 76 de angajati existenti in toate cele opt agentii teritoriale a ajuns la 10.000, iar cel al acordurilor de finantare semnate personal cu fiecare in parte de catre cei 76 de angajati existenti in aceste unitati s-a situat la 8.444.Pana in prezent, au fost aprobate 3.234 de credite punte, din care 1.342 Banca Transilvania, 1.214 BCR si 678 CEC, ceea ce inseamna ca peste 640 milioane de lei stau in acest moment la dispozitia celor care au semnat acordurile de finantare si au aplicat pentru un credit punte, se arata in declaratia de presa a lui Ilan Laufer.Numarul de dosare transmise de banci la FNGCIMM se situeaza la 2.673, din care 964 aprobate (771 BCR, din care 317 aprobate, 1.184 Banca Transilvania, din care 511 aprobate, 718 CEC, din care 136 aprobate).In analiza la banci se afla alte 809 dosare, astfel: 443 la BCR, 147 la Banca Transilvania si 219 la CEC.Pana la data de 21 decembrie 2017, FNGCIMM a aprobat circa 1.500 de garantii pentru beneficiarii programului, din care 1.000 au fost transmise la banci, iar pentru un numar de 500 de solicitari este asteptata emiterea scrisorilor de contragarantare de catre Fondul Roman de Contragarantare (FRC).Conform datelor, pana pe 21 decembrie 2017, bancile au trimis in analiza la FNGCIMM 834 de dosare noi si inca 334 dosare care au fost analizate de banci.Florin Jianu, care intre timp a devenit presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), sustine ca, pentru eficientizarea programului, este nevoie de resurse umane suplimentare la Fondul de Contragarantare.