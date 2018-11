Seful CNCD, despre declaratiile lui Laufer: Sunt extrem de grave. Nu putem sa bagatelizam astfel de subiecte

Ziare.

"Eu nu pot sa ma antepronunt, in schimb ce pot sa va spun este ca (...) acuzatiile sunt extrem-extrem de grave, in primul rand, pentru ca vizeaza persoana care se afla in cea mai inalta functie din stat si sunt realizate de o persoana publica, in sensul ca are o vizibilitate publica si la o ora de varf, mediatizat foarte mult.Nu putem sa bagatelizam astfel de subiecte, cum sunt cele de antisemitism, nazism, sunt declaratii extrem de grave care trebuiesc a fi lamurite in spatiul public", a declarat Asztalos Csaba.Intrebat daca CNCD se va autosesiza in legatura cu respectivele declaratii, el a precizat ca procedural nu se poate face acest lucru, dar Ilan Laufer are dreptul sa depuna o plangere., pentru ca nu avem aceasta posibilitate procedural, in sensul in care nu putem sa ne substituim unei persoane fizice in mod individual, adica domnului Ilan Laufer, in dreptul acestuia sa depuna o plangere.Daca era vorba de o comunitate, acolo puteam face o autosesizare, adica era vorba de un grup de persoane. Dar domnul Laufer sigur are acest drept sa depuna o plangere", a explicat Asztalos Csaba.Ilan Laufer a afirmat, marti seara, in cadrul unei declaratii de presa sustinute la finalul sedintei Biroului Permanent National al PSD, ca refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a semna decretul pentru numirea sa in functia de ministru al Dezvoltarii Regionale ar reprezenta "un nou act de antisemitism"."Astazi, in anul 2018, am fost respins de catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Sunt ingrijorat de motivele reale care au stat la baza respingerii mele, atunci cand m-a refuzat in functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, fara sa motiveze aceasta decizie, ceea ce este neconstitutional.Consider ca refuzul presedintelui Iohannis, in ceea ce ma priveste, este un nou act de antisemitism si vreau sa atrag atentia asupra fenomenului neincetat de antisemitism pe care l-a demonstrat in ultimul an presedintele Klaus Iohannis. Asa cum se stie, domnul Iohannis a avut mai multe iesiri impotriva evreilor si declaratii antisemite.A refuzat si blocat numirea unui ambasador in Israel, dorind pe aceasta cale sa saboteze relatia dintre Romania si Israel. Totodata, va pot spune ca a contribuit inclusiv la sabotarea sedintei de guvern comune care trebuia sa aiba loc intre Guvernul israelian si cel roman", a spus Laufer.Fostul ministru a mai precizat ca va face o plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, apreciind ca refuzul presedintelui Iohannis reprezinta "o atitudine clara" de discriminare.