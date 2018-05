Cum au actionat politistii in cazul retinerii lui Ilie Nastase. Discutia cu agentii, facuta publica

Ziare.

Imaginile au fost difuzate de Antena 3:Daca voi aveti dreptul, prin lege, sa arestati un senator (fost, n.red.) ...Nu va aresteaza nimeni.Nu, nu, a zis ca-mi pune catusele.Asta nu inseamna ca va aresteaza.Vedeti in spatele meu mai sunt ca mine., imi pune catusele baiatu'. Sa mi le puna, hai.Si dumneavoastra trebuie sa va supuneti legii la fel ca toata lumea.Nu cobor. Vreau sa mi le puna in masina.Va rog sa coborati din masina.De ce pune mana pe mine?Ia datele... Dati-l jos.Ia mana. Ia mana de pe mine.Va rog sa coborati.Bai, tu nu pui mana pe mine, ba.Va rog frumos sa coborati.Tu nu pui mana pe mine. Nu ai dreptul sa pui pe mine....Cobor cand vreau eu.Coborati din masina. Ce nu intelegeti? E Politia Romana, va dati jos.Rupe mana, hai rupe mana.Coborati din masina. Haideti, va rugam frumos.Era mai usor sa coborati, domnule Nastase. Nu aveti voie sa consumati bauturi alcoolice la volan, sa stiti.Politistii rutieri au fost nevoiti sa blocheze masina lui Ilie Nastase din cauza ca fostul jucator de tenis a plecat de pe loc dupa un schimb de replici cu un agent, chiar daca acesta l-a somat sa opreasca si i-a cerut sa se legitimize, a anuntat seful Brigazii Rutiere a Capitalei.Politistii spun ca fostul jucator de tenis a refuzat sa i se faca testul, a devenit agresiv cu politistii, motiv pentru care a fost necesara incatusarea acestuia si dus pentru recoltarea de probe biologice la sediul INML, unde a facut totusi testul.Fostului jucator de tenis i-a fost intocmit astfel dosar penal privind infractiunea de refuz de prelevare a mostrelor biologice, a fost amendat si cu 1.000 de lei si a fost lasat sa plece acasa.Apoi, in jurul orei 11.00, Ilie Nastase a fost prins din nou in trafic, in zona Soselei Stefan cel Mare, cand facea un viraj stanga peste linia continua, cu un scuter, fara a avea dreptul de a conduce. Pentru faptul ca a trecut peste linia continua, fostul jucator de tenis a fost amendat cu inca 1.305 lei si 6 puncte de penalizare.