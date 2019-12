Avertismentul dur lansat de Ilie Nastase

Ziare.

"E a nu stiu cata oara cand ne intalnim si nu se intampla nimic. Eu am mai spus, daca nu schimbam complet Legea Sportului nu vom avansa deloc si nu putem avea un buget asa cum au ceilalti. Am tot bagat amendamente in lege, dar si acelea au fost proaste. Deci trebuie sa copiem o lege a sportului din Italia, din Franta sau Germania. Si nu e greu... iar daca nu o facem, vom avea copii care nu vor putea sa mearga, nu ca nu vor putea sa alerge. Si o sa cheltuim de o mie de ori mai mult in sanatate. Avem sperante la Jocurile Olimpice atat cat buget ni se da. Daca e zero, atunci avem sperante zero. Spunea cineva ca luam medalie la baschet... ar fi frumos sa luam, dar eu nu cred ca luam. Acum exista pasiune, dar nu exista bani. Iar azi sa faci sport fara bani nu se poate", a afirmat el.Nastase sustine ca Ministerul Tineretului si Sportului trebuie condus de fosti sportivi si nu de politicieni. "Noi punem mereu politicieni ministri la sport, de ce? La sport este nevoie de oameni de sport. Eu stiu ca in Franta ministru al sportului este o fosta sportiva care e romanca-romanca. Politicul nu are nicio treaba cu sportul. Daca si sportul a devenit politic atunci inseamna ca nu mai avem sport", a mentionat el.Referitor la decizia presedintelui Klaus Iohannis de a retrage decoratiile tuturor celor care au condamnari penale, Ilie Nastase a afirmat ca aceasta nu se aplica si in cazul lui. "Este incheiata treaba asta. Presa a facut toata treaba asta... S-a spus ca mi se retrage mie decoratia, dar eu nu eram vizat. Nu mi s-a retras si nu am nicio problema. Presa a facut scandalul asta, iar eu am iesit cu niste declaratii cu care nu trebuia sa ies", a explicat fostul tenisman.Fostul tenisman Ilie Nastase, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, presedintele Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac, presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, presedinta Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica, Irina Deleanu, si presedinta Bucharest Running Club, Valeria Racila van Groningen, au participat, joi, alaturi de oficiali si consilieri ai autoritatilor locale si centrale, la seminarul "Upgrade Romania: Sanatate prin sport. Sportul, mina de aur a economiei" organizat de DC Media Group.