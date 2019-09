Comparatia facuta de Ilie Nastase intre Simona Halep si Bianca Andreescu. Ce spune de victoria sportivei care reprezinta Canada la US Open

Ziare.

Andreescu a trecut in finala de la New York de Serena Williams , scor 6-3, 7-5, iar de luni Bianca va urca pana pe locul 5 WTA "Nu o cunosc personal pe Bianca Andreescu, dar am vazut meciul ei de aseara. A jucat foarte bine. Ea e o fire ambitioasa pentru cei 19 ani ai ei. Cu siguranta va castiga si alte turnee de Grand Slam. Pana la urma, Bianca e singura romanca ce a castigat US Open. Si eu l-am castigat (n.r: la editia din 1972), dar atunci se juca pe iarba", si-a inceput analiza Nastase pentru cotidianul Gazeta Sporturilor Fostul presedinte al FRT a fost rugat sa faca si o comparatie intre Andreescu si Simona Halep, campioana din acest an de la Wimbledon : "Cand facem comparatia intre Simona si Bianca, noi ne cramponam pe faptul ca Halep nu mai e numarul 1. Nu conteaza de cate ori esti pe locul 1, conteaza numarul de Grand Slam-uri castigate.Daca facem o comparatie, putem spune ca la finalul carierelor celor doua jucatoare, Bianca ar putea sa aiba mai multe Grand Slam-uri castigate decat Simona, tinand cont ca ea e mai tanara. Dar nu putem sti sigur daca chiar asa va fi", a fost reactia fostului mare jucator roman.Simona Halep a cucerit deja 2 trofee de Mare Slem, Roland Garros si Wimbledon. La US Open, ea are cel mai bun rezultat o semifinala, bifata in 2015.Andreescu si Halep vor fi una langa alta in clasamentul WTA de luni incolo, Bianca pe 5, iar Simona Halep, 27 de ani, pe 6.Citeste si:D.A.