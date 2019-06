Declaratie magulitoare a unuia dintre cei mai mari jucatori de tenis: Am invatat multe de la Ilie Nastase

Ziare.

Ajuns in Suedia, acolo unde a jucat in cadrul Svaneholm Open, McEnroe marturiseste ca a invatat sa se bucure de viata de jucator profesionist de la excentricul roman."Am invatat multe de la Ilie Nastase si de la Jimmy Connors in perioada in care eram tenisman activ", a declarat McEnroe pentru Expressen.In varsta de 60 de ani, americanul are in palmares 7 titluri de Grand Slam, trei la Wimbledon si patru la US Open.De asemenea, a fost desemnat de trei ori jucatorul anului in tenisul mondial si a castigat cinci Cupe Davis cu echipa Statelor Unite.M.D.