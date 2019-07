Ilie Nastase a fost condamnat definitiv la 9 luni si 10 zile de inchisoare cu suspendare

Ziare.

Curtea de Apel Bucuresti a respins apelurile formulate de Ilie Nastase si de procurori, instanta mentinand decizia data in luna februarie de catre Judecatoria sectorului 1.La instanta de fond, Nastase a primit 8 luni de inchisoare cu suspendare pentru refuz de recoltare de probe si 4 luni de inchisoare cu suspendare pentru conducerea unui vehicul avand dreptul de a conduce suspendat. Cele doua pedepse au fost contopite si in final Nastase a primit 9 luni si 10 zile cu suspendare.Judecatorii au dispus un termen de, perioada in care Ilie Nastase este obligat sa respecte mai multe masuri de supraveghere.In plus, elniciun fel de vehicul pentru care se elibereaza permis de conducere.Pe 25 mai 2018, in jurul orei 4:45, pe Soseaua Nordului, zona Ambasada Chinei, politistii Brigazii Rutiere au oprit pentru control un autoturism condus de Ilie Nastase.Intrucat acesta se afla intr-o vizibila, fostului tenisman i s-a solicitat sa fie testat cu aparatul alcooltest, moment in care acesta a devenit recalcitrant, a adresat injurii politistilor, motiv pentru caresi condus la sediul INML pentru recoltare de probe biologice.Ilie Nastase a refuzat sa ii fie recoltate probe biologice si a fost dus la sediul Brigazii Rutiere, unde i-a fost intocmitpentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice si pentru refuz de recoltare de probe biologice.In aceeasi zi, la cateva ore distanta, Ilie Nastase a fostde politisti, de aceasta data in timp ce conducea fara permis un scuter.