Ilie Nastase a rabufnit dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca-i va retrage decoratia

Decorat de Klaus Iohannis in 2016 cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Comandor, Ilie Nastase il ataca pe seful statului."Am inteles ca a primit si el o distinctie de la Basescu. El ce merita? Noi am avut niste merite in sport. El nu prea are de ce sa primeasca o distinctie. Nu am nicio problema sa imi retraga ordinul. Daca-mi lua titlul de la US Open sau de la Roland Garros aveam o problema. Dar asa?", a tunat Ilie Nastase la GSP Live "E un mut care nu spune nimic. S-a dus in Statele Unite si a venit cu o cascheta si o insigna, in loc sa vina cu vizele ridicate romanilor. S-a dus premierul polonez si a ridicat vizele in doua zile. Mai mult ce sa spun? Nu stiu cum o sa-mi ridice distinctiile. Ca eu am de la Ceausescu, Iliescu si de la Constantinescu. Pe care s-o ridice? Aia de la el o dau inapoi. Ma duc la Cotroceni si stau in fata si i-o dau, daca asta-l face pe el fericit. Chiar nu-mi face placerea distinctia data de el. Am acceptat-o pentru ca implinisem 70 de ani", a mai spus fostul mare tenismen roman.Ilie Nastase considera ca Klaus Iohannis se razbuna pe el pentru conflictul dintre Vecerdea si Federatia Romana de Tenis."Cand am fost cu Simona Halep, cand a fost decorata ea, am vrut sa dau mana cu el. Dar si-a tras mana. Un presedinte nu face asa ceva. El are o ruda care are probleme cu Federatia de Tenis. Da, conflictul Vecerdea - FRT", a mai spus Nastase."Eu am primit o condamnare pentru ca am baut putin. Altul care a furat 6 case si nu e penal! Eu spun adevarul! Ca am batut eu putin? Basescu a condus destul de beat, cu masina de politie in fata si cu SPP-ul in spate. Lui Basescu trebuia sa-i dea 99 de ani", a conchis acesta.Vezi si: Reactia lui Adrian Nastase, dupa ce Klaus Iohannis a decis sa ii retraga ordinul "Steaua Romaniei" Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca va retrage decoratiile tuturor persoanelor care au condamanri penale.In vara acestui an, Ilie Nastase a fost condamnat de Curtea de Apel la 9 luni si 10 zile de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei, dupa ce a fost prins de doua ori baut la volan pe 25 mai 2018.