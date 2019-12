Ilie Nastase a rabuftnit la Gala Tenisului Romanesc: Carei legi i-ar da foc

Ziare.

"Ma uit la acesti copii care au fost premiati (n.r. - in cadrul Galei Tenisului Romanesc), e frumos... dar noi la tenis de doi ani nu avem buget, nu avem finantare. E urat. Eu unul as da foc Legii Sportului. Nu este corect ce se intampla in tara asta. Daca vrem sa avem sport, trebuie sa investim in sport. Sportul este o prioritate pentru ca daca bagi bani in sport cheltui mai putin dupa aceea cu sanatatea", a spus Ilie Nastase, prezent, vineri, la Gala Tenisului Romanesc.Dar chiar si fara finantare, Nastase sustine ca tenisul este singurul sport care poate aduce medalii Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo. "La Jocurile Olimpice de la Tokyo numai la tenis putem castiga medalii. Imi pare rau sa o spun, dar nu cred ca au sanse celelalte sporturi. Federatia de tenis este una puternica, dar nu a fost invitata de noul ministru la intalnirea de acum cateva luni. Eu i-as sugera Simonei Halep sa joace in fata cu FRT, nu cu Romania", a adaugat el.Primul numar 1 al clasamentului ATP a criticat noul sistem al Cupei Davis: "Ce s-a facut bun in 100 de ani de Cupa Davis au stricat in cateva luni prin formatul aplicat acum. Daca nu se juca finala intre Spania si Canada ce se intampla? Nu venea nimeni la meciuri".In ceea ce o priveste pe Simona Halep, Ilie Nastase a mentionat ca se asteapta ca ea sa castige si turneele de la Grand Slam in care inca nu a triumfat. "Cand ai castigat un Grand Slam il vrei si pe al doilea, si pe al treilea, asa se intampla. Ea acum sa le castige pe celelalte pe care nu le-a castigat, US Open si Australian Open", a precizat Nastase.